GeForce NOW : 13 nouveaux jeux rajoutés au catalogue, et de gros chiffres pour le 1er anniversaire

GeForce NOW est évidemment passé par une phase de bêta, qu'il a quitté en début d'année dernière. Le service de cloud gaming de NVIDIA fête donc son premier anniversaire, et le constructeur dévoile quelques gros chiffres. Les utilisateurs ont ainsi joué pendant 175 millions d'heures en streaming, dont 3 millions sur Cyberpunk 2077 avec le RTX, et enregistré 130 millions de clips avec Highlights.

C'est évidemment loin de s'arrêter, car NVIDIA annonce que les joueurs peuvent désormais utiliser GeForce NOW sur PC et Mac via le navigateur Google Chrome, mais aussi sur les Mac équipés d'une puce Apple M1 en utilisant Rosetta 2, désormais officiellement pris en charge. Et bien évidemment, NVIDIA rajoute de nouveaux jeux dans son catalogue. 30 titres sont attendus dans le courant du mois de février, dont 13 disponibles dès aujourd'hui :

Jeux disponibles le 4 février : Apex Legends Saison 8 (Origin et Steam) ;

(Origin et Steam) ; Blue Fire (Steam) ;

(Steam) ; Code2040 (Steam) ;

(Steam) ; Curious Expedition 2 (Steam) ;

(Steam) ; Magicka 2 (Steam) ;

2 (Steam) ; Might & Magic Heroes V: Tribes of East (Steam) ;

(Steam) ; Mini Ninjas (Steam) ;

(Steam) ; Order of Battle: World War II (Steam) ;

(Steam) ; Path of Wuxia (langue anglaise, Steam) ;

(langue anglaise, Steam) ; Secret World Legends (Steam) ;

(Steam) ; Valheim (Steam) ;

(Steam) ; Warhammer 40,000 Gladius Relics of War (Epic Games Store) ;

(Epic Games Store) ; Werewolf: The Apocalypse – Earthblood (Epic Games Store) ; Autres jeux attendus en février 2021 : Art of Rally ;

; Darkest Hour: A Hearts of Iron Game ;

; Day of Infamy ;

; Everspace ;

; Farm Manager 2018 ;

; Farmer's Dynasty ;

; Lara Croft and the Temple of Osiris ;

; Lumberjack's Dynasty ;

; Observer: System Redux ;

; Outriders Demo ;

; Project Highrise ;

; Rise of Industry ;

; Sniper: Ghost Warrior 2 ;

; South Park : L'Annale du Destin ;

; South Park : Le Bâton de la vérité ;

; The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III ;

; Thea 2: The Shattering.

NVIDIA précise que la liste n'est pas définitive, et que d'autres jeux pourront évidemment être rajoutés chaque semaine. Pour rappel, GeForce NOW est disponible sur PC, Mac, Android, SHIELD TV et les Chromebooks, vous pouvez acheter un modèle Acer à 299 € sur Amazon.