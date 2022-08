GeForce NOW : 38 jeux rajoutés en août 2022, dont 13 titres dès maintenant

Pas de vacances estivales pour NVIDIA, qui partage aujourd'hui la liste des jeux rajoutés à GeForce NOW. Les utilisateurs du service de cloud gaming accessible sur de nombreux appareils vont avoir de quoi faire dans les prochaines semaines, 38 jeux vont en effet être rajoutés au catalogue tout au long du mois.

Le constructeur se garde bien de dévoiler la liste complète, mais nous aurons droit à Saints Row, Rumbleverse, Thymesia, Farthest Frontier ou encore Scathe. Et surtout, 13 titres sont déjà rajoutés au catalogue GeForce NOW dès aujourd'hui, les voici :

Retreat to Enen (nouvelle sortie sur Steam et Epic Games Store) ;

(nouvelle sortie sur Steam et Epic Games Store) ; Asphalt 9: Legends (nouvelle sortie sur Steam) ;

(nouvelle sortie sur Steam) ; Lost Light (nouvelle sortie sur Steam) ;

(nouvelle sortie sur Steam) ; Camp Canyonwood (nouvelle sortie sur Steam, 4 août) ;

(nouvelle sortie sur Steam, 4 août) ; Turbo Golf Racing (nouvelle sortie sur Steam, 4 août) ;

(nouvelle sortie sur Steam, 4 août) ; Creeper World 4 (Steam) ;

(Steam) ; Hardspace: Shipbreaker (Epic Games Store) ;

(Epic Games Store) ; Strategic Mind: Blitzkrieg (Epic Games Store) ;

(Epic Games Store) ; Strategic Mind: The Pacific (Epic Games Store) ;

(Epic Games Store) ; Strategic Mind: Spectre of Communism (Epic Games Store) ;

(Epic Games Store) ; Strategic Mind: Fight for Freedom (Epic Games Store) ;

(Epic Games Store) ; Talisman: Digital Edition (Steam) ;

(Steam) ; Video Horror Society (Steam et Epic Games Store).

NVIDIA rappelle au passage qu'en plus des jeux annoncés, il a rajouté 13 titres à GeForce NOW au cours du mois de juillet 2022, à savoir Curious Expedition 2, Darksiders Genesis, Dead Age 2, Hazel Sky, Huntdown, Neon Blight, Out There: Oceans of Time, Outward Definitive Edition, Titan Quest Anniversary Edition, The Guild 3, TombStar, Wildermyth et Wonder Boy: The Dragon's Trap.

GeForce NOW est pour rappel accessible sur ordinateurs, smartphones et tablettes sous Android, navigateurs, Chromebooks ou encore SHIELD TV, vendu 149,95 € sur Amazon.