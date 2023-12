GeForce NOW : 13 titres dont deux jeux de course en monde ouvert rajoutés au catalogue

Comme toutes les semaines, NVIDIA rajoute de nouveaux jeux à GeForce NOW, son service de cloud gaming accessible sur de nombreux appareils. Les joueurs sont gâtés pour cette fin de l'année, avec encore aujourd'hui pas moins de 13 jeux rajoutés, dont des titres très sympathiques.

Les utilisateurs de GeForce NOW peuvent ainsi profiter de Forza Horizon 4 et 5 en streaming, ainsi que Minecraft Dungeon. Voici la liste complète :

Stellaris Nexus (Steam) ;

(Steam) ; Tin Hearts (Xbox, PC Game Pass) ;

(Xbox, PC Game Pass) ; Pioneers of Pagonia (Steam) ;

(Steam) ; House Flipper 2 (Steam) ;

(Steam) ; Soulslinger: Envoy of Death (Steam) ;

(Steam) ; Escape the Backrooms (Steam) ;

(Steam) ; Flashback 2 (Steam) ;

(Steam) ; Forza Horizon 4 (Steam) ;

(Steam) ; Forza Horizon 5 (Steam, Xbox, PC Game Pass) ;

(Steam, Xbox, PC Game Pass) ; The Front (Steam) ;

(Steam) ; Minecraft Dungeons (Steam, Xbox , PC Game Pass) ;

(Steam, Xbox , PC Game Pass) ; Primal Carnage: Extinction (Steam) ;

(Steam) ; Universe Sandbox (Steam).

GeForce NOW est accessible sur ordinateurs, smartphones et tablettes sous Android, navigateurs, Chromebooks ou encore SHIELD TV, disponible à partir de 159,99 € sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.