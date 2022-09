Fortnite : une mise à jour 21.51 tout feu, tout flamme et du changement pour les achats et remboursements

La semaine dernière, Fortnite célébrait une nouvelle fois la Fierté royale avec le patch 21.50, mais place désormais à la mise à jour 21.51 sur le thème des flammes. Epic Games lance en effet la Semaine du feu par le feu, avec le retour d'armes et objets parfaits pour tout faire flamber sur la carte.

Arcs primitifs, Fusils à pompe Souffleur, Bocaux à lucioles, il y aura de quoi faire pour cramer tout ce qui passe devant vous, et heureusement, le Canon du brave est lui aussi de retour en cas de retour de flamme. Voici ce qu'il faut savoir sur cette Semaine du feu par le feu :

Certains combattent le feu par le feu, d'autres mettent du feu sur le feu. Peu importe quel genre de personne vous êtes, il est temps de vous enflammer lors de la Semaine du feu par le feu, qui aura lieu du 7 septembre à 15h00 CEST au 13 septembre à 15h00 CEST !

Pour la Semaine du feu par le feu, l'arc primitif enflammé et le fusil à pompe Souffleur renaissent de leurs cendres. En plus de ces réintroductions, les bocaux à lucioles seront beaucoup plus faciles à trouver. Vous êtes plutôt du genre à éteindre les feux ? Pas de souci, nous avons quelque chose pour vous : vous trouverez plus fréquemment des canons du brave. Terminez des quêtes spéciales pour obtenir de l'EXP en utilisant des bocaux à lucioles et des canons du brave et ravivez la flamme avec les objets réintroduits !

Vous pourrez trouver des arcs primitifs enflammés et des fusils à pompe Souffleur dans le butin au sol et dans les coffres. (Les flèches se trouvent dans le butin au sol et dans les boîtes de munitions.) Les bocaux à lucioles sont disponibles dans le butin au sol et dans les coffres comme d'habitude, mais auront un taux d'apparition plus élevé. Vous pourrez dépenser des lingots pour obtenir un canon du brave comme avant, mais vous pourrez aussi en trouver dans le butin au sol et dans les coffres ! Au début de la Semaine du feu par le feu, consultez les quêtes dans la catégorie « Semaine du feu par le feu » de l'onglet Quêtes.

REMARQUES SUR LES MODES COMPÉTITIFS

Les changements de la Semaine du feu par le feu ne seront pas disponibles dans les modes compétitifs.