Fortnite : une légère nouveauté manquant de clarté pour le Casier depuis la mise à jour 33.30

Epic Games aime apporter des changements à Fortnite, même quand ils ne sont pas spécialement nécessaires à notre bonne expérience de la plateforme. Avec la transformation en métavers clairement opérée dès le lancement du Chapitre 5 fin 2023, le Casier en avait fait les frais, et ce à plusieurs reprises et plus récemment c'est l'onglet des quêtes qui a subi une refonte. En avril dernier, les raretés appliquées aux skins et tout autre élément pouvant être acheté avaient été tout bonnement retirées, ne laissant plus que les Séries. Techniquement, elles existent toujours dans les fichiers, même pour les nouveautés, mais sont cachées... Eh bien, depuis la mise à jour 33.30, il y a encore eu du changement.

Une nouvelle Série a fait son apparition, dont le fonctionnement n'est pas forcément clair de prime abord, celle du Club de Fortnite. Toutes les tenues disposant de styles Héritage, soit celles parues depuis octobre 2023, disposent donc désormais de leur propre catégorie. Haruka aux masques, qui est la skin de février, n'en a pas encore eu d'autres et n'est donc pour l'instant pas concernée, mais elle devrait intégrer ce petit comité en mars. En revanche, toutes les anciennes sorties entre décembre 2020 et septembre 2023 n'y ont pas droit, alors qu'elles n'étaient accessibles qu'en étant abonné. Bref, c'est un sacré bazar, sans parler du fait que des collaborations ont eu lieu à l'époque, que ce soit Green Arrow (Série DC), Loki Laufeyson et Wolverine Zéro (Série Marvel). À côté de ça, certains personnages tirés d'anime, longs-métrages ou autres contenus populaires n'ont même pas une catégorie pour les réunir.

La justification donnée l'an dernier concernant la facilité à retrouver nos objets favoris commence donc à prendre du plomb dans l'aile et nous ne parlons même pas des Séries liées à Rocket Racing, dont une dizaine a émergé sans que ce soit particulièrement nécessaire.

