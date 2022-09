RUMEUR sur Fortnite : vers une sortie éventuelle sur Meta Quest ?

Fortnite ne supporte pas nativement les casques en réalité virtuelle, cependant, la dernière mise à jour mentionne le nom Oculus, ce qui pourrait clairement indiquer une future prise en charge VR pour ce titre aux 250 millions de joueurs.

Pour rappel, Fortnite est un jeu d'Epic Games (aussi responsable des moteurs Unreal Engine) sortie en septembre 2017. Il s'agit d'un free-to-play dans lequel vous êtes parachutés sur une gigantesque map et où il vous faudra combattre vos adversaires en étant le dernier survivant (Top 1). C'est ce jeu qui a popularisé le genre Battle Royale (tiré du film éponyme). Les présentations étant faites, retournons à nos casques VR et au possible ajout de Fortnite sur nos Meta Quest préférés. C'est Hypex, dataminer connu du milieu, qui annonce la nouvelle sur son compte Twitter :

Epic added stuff related to Oculus (Quest, Quest 2 & Mobile) in today's update. Most likely proper VR support in the future.. — HYPEX (@HYPEX) August 30, 2022

Voici la traduction du tweet :

Epic a ajouté des choses liées à Oculus (Quest, Quest 2 et Mobile) dans la mise à jour d'aujourd'hui. La prise en charge de la VR sera très probablement disponible bientôt...

Si Fortnite parvient à devenir un jeu natif sur la plateforme Meta Quest, comme le suggère ce message, cela risque d'amener un grand bouleversement sur le marché de la VR ! Fortnite sur Meta Quest aurait non seulement une chance d'éclipser ses plus grands concurrents supportant la VR via un PC, Roblox et Minecraft, mais aussi et surtout d'offrir une concurrence aux expériences VR multijoueurs autonomes, comme Population One (déjà surnommé le « Fortnite de la VR ») et dans une autre mesure, les jeux comme Horizon Worlds de Meta, Rec Room, ou encore VRChat.

Bien plus qu'un simple jeu, Fortnite est un excellent bac à sable, la presse généraliste parle du titre comme d'un potentiel candidat au métavers. Le titre d'Epic peut-être déjà considéré comme un Horizon Worlds avant l'heure, en plus poussé (tant sur le fond que sur la forme). Effectivement, certains joueurs se rassemblent dans le jeu uniquement pour discuter, faire des mini-jeux, vivre des concerts (Travis Scott, Ariana Grande...), etc. Preuve s'il en est que le métavers n'appartient pas qu'à Mark Zuckerberg. En conclusion, l'arrivée du Battle Royale sur Quest pourrait en faire l'un des jeux VR les plus populaires à ce jour.

