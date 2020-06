NBA 2K21 fait appel à Zion Williamson pour son premier teaser next-gen

S'ils laissent hermétiques tous ceux qui ne sont pas fans du sport, chez les amoureux du basketball, les NBA 2K sont une institution. Alors à l'aube du passage à la nouvelle génération de consoles, ils attendent de voir à quelle sauce ils vont être mangés.

2K Games a préparé un tout premier teaser de NBA 2K21 sur next-gen pour l'évènement Le Futur du Gaming, l'occasion d'apprécier Zion Williamson des Pelicans tâter du ballon. Il est après tout peu étonnant que les développeurs aient fait appel à cette star montante de la discipline pour incarner l'avenir de la franchise sur PS5 et Xbox Series X.

Nous sont promis des graphismes de nouvelle génération, plus de « puissance » et des temps de chargement raccourcis. Mais pour les vraies nouveautés, il faudra patienter. NBA 2K21 est attendu pour l'automne 2021 sur PS5, Xbox Series X et PC, mais certainement toujours aussi sur PS4 et Xbox One avec des versions mécaniquement moins poussées.