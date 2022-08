NBA 2K23 : les 15 Jordan Challenge clairement expliqués avec des images et un trailer rétro

Numéro 23 oblige, NBA 2K23 sera placé sous le signe de Michael Jordan, de ses éditions spéciales au retour des Défis Jordan de NBA 2K11. Ces Jordan Challenge sont à l'honneur d'une bande-annonce cette semaine, et surtout d'un article complet nous les détaillant sur le site officiel.

Ils seront au nombre de 15, avec 5 défis inédits qui rejoignent les 10 existants, et leur complétion nous permettra de débloquer jusqu'à 40 Étoiles à échanger contre différentes récompenses. Ils seront entrecoupés d'interviews rares au sujet du joueur, et pourront être joués avec des filtres rétro nous remettant dans l'ambiance des retransmissions de l'époque. Le but des 15 Jordan Challenge est expliqué ci-dessous.

Apparu dans NBA 2K11, le Jordan Challenge a été une révolution en matière de jeux de sport et a permis aux fans de la NBA de revivre leurs moments préférés et les temps forts de la carrière de Michael Jordan. Cela fait plus de dix ans, et nous avons senti que le moment était venu de raconter à nouveau l'ascension de Jordan, de ses débuts de star universitaire jusqu'à son statut de légende NBA dans NBA 2K23 tant sur la génération actuelle que sur la nouvelle génération de consoles..

L'une des différences majeures entre nos publics de 2K11 et de 2K23 est que la plupart des joueurs de cette dernière version n'ont jamais eu la chance de regarder Michael Jordan jouer en personne ou en direct à la télévision. Tout ce qu'ils savent sur ce joueur vient de courts extraits, de vidéos YouTube et/ou de récits de membres de leur famille qui ont vu la légende remporter six championnats NBA en une seule décennie. Dans le Jordan Challenge de NBA 2K23, les fans de toutes les générations pourront profiter de l'histoire ultime de la carrière de Michael Jordan à travers notre expérience narrative totalement immersive.

TEMPS FORTS

Dans NBA 2K23, le Jordan Challenge consiste en 15 expériences de matchs uniques, des débuts modestes de Jordan à l'Université de Caroline du Nord jusqu'à son apogée avec le dernier shoot pour les Chicago Bulls, un tir qui lui a valu son sixième titre de champion NBA. Ce pack de présentation complet est le plus riche que nous ayons jamais réalisé, et chaque jeu peut être visionné, ressenti et écouté comme s'il se déroulait l'année même où il a eu lieu. Cette expérience vous fera découvrir :

Un système de filtre vidéo complexe conçu pour recréer l'expérience de visionnage de ces matchs à la télévision, tels qu'ils étaient retransmis dans les années 1980 et 1990, chaque décennie offrant une expérience de visionnage unique.

Des éléments de télédiffusion d'époque capturant véritablement la technologie utilisée lors de chaque match. En 1982, vous ferez l'expérience d'une diffusion d'une conception et d'une nature très simples, avec de grands caractères d'imprimerie et peu de graphiques. En progressant vers les années 1990, vous commencerez à voir la présentation évoluer, tout comme la technologie, à pas de géant. Dans ce domaine, il faut le voir pour le croire... et vous n'allez pas en croire vos yeux…

Un visionnage qui vous plonge au cœur de l'atmosphère et du décor de chaque match pour offrir une expérience vraiment incomparable. Pour que les commentaires soient crédibles, il faut le talent de quelqu'un qui était là, qui a assisté à toute l'histoire de Jordan sans en perdre une miette. C'est pourquoi le coach et analyste légendaire Mike Fratello, surnommé le Tsar, s'est joint à l'équipe de commentateurs du Jordan Chalenge dans NBA 2K23. L'expertise et les anecdotes uniques de Fratello apportent une authenticité inégalable aux matchs et illustrent notre volonté d'améliorer l'aspect et l'expérience de ces matchs pour qu'ils soient... comme ils doivent être.

De Caroline du Nord…Meneur…1 mètre 98…MICHAEL JORDANNNNNN! Nous avons tous vu les légendaires présentations du 5 majeur des Bulls au son des commentaires inoubliables de Ray Clay. Afin de recréer ce moment exaltant, nous avons retrouvé toute une série d'annonces de Ray Clay pour l'inclure comme annonceur officiel des Bulls dans les matchs des années 1990, à l'époque où il était retransmis par toutes les télévisions du monde. Aucune présentation du 5 majeur des Bulls ne serait complète sans le morceau « Sirius » d'Alan Parsons Project diffusé à travers tout le stade à l'annonce de chaque joueur. Nous n'avons négligé aucun détail pour vous offrir une expérience complètement authentique !

Chacun des 15 matchs du Jordan Challenge comprend une interview d'avant-match avec une célébrité qui a contribué à rendre chacun de ces matchs si spécial. Qui peut mieux raconter l'histoire de Michael Jordan que ses coéquipiers, les coaches et les commentateurs de ses matchs ? Au cours de votre expérience, vous aurez la chance de rencontrer de grandes figures comme Marv Albert (commentateur sur le terrain du match The Shrug), Kareem Abdul-Jabbar (joueur adverse lors du All-Star game de Chicago en 1988), Dennis Rodman (joueur adverse dans le match contre les Bad Boys), Phil Jackson (coach du match The Last Dance), et bien d'autres. Nous sommes sûrs que ce détail sera pour vous la cerise sur le gâteau d'une expérience narrative vraiment exceptionnelle et inoubliable.

Challenges ! Chacun des 15 challenges vous offre trois objectifs à atteindre. Atteindre un objectif vous fait gagner une Étoile. 40 Étoiles vous permettent de déverrouiller des récompenses uniques, pour les modes MyTEAM et Ma CARRIÈRE. Si vous voulez marcher à travers La Ville et Le Quartier dans un maillot Jordan UNC, il n'y a qu'un seul endroit où vous pourrez vous le procurer…

Notre approche consistant à inclure TOUT ce à quoi nous pouvons penser ne s'arrête pas à ce que nous venons de mentionner. À quoi tout cela pourrait-il bien servir si l'expérience du terrain n'est pas à la hauteur de la façon dont les matchs étaient joués à cette époque ? Voyons cela plus en détail…

AUTHENTICITÉ DU JEU

Le basketball a énormément évolué ces 40 dernières années. Améliorer l'expérience sur le terrain du Jordan Challenge a été une priorité absolue pour l'équipe cette année. Le Jordan Challenge n'est pas simplement une version modernisée du jeu avec des équipes et des uniformes classiques. Nous avons exploré, étudié et effectué des modifications majeures dans le jeu pour qu'il corresponde à chaque époque, afin que chaque match soit un voyage dans le temps à travers l'histoire de la NBA.

En premier lieu, le jeu était beaucoup plus lent du temps de Jordan. Dans les matchs des années 1980, vous remarquerez que le jeu se concentre beaucoup plus sur le jeu au poste et à mi-distance. Ceci est possible grâce aux réglages des curseurs, à l'IA, aux tendances et aux tactiques de jeu spécifiques à cette époque. Nous avons également modifié notre jeu de transition pour les années 1980. Les couloirs de transition y sont plus étroits et plus de joueurs coupent vers le panier avec un avantage numérique, au lieu de la recherche de tirs à trois points qui caractérise la NBA d'aujourd'hui.

Vous pouvez reproduire les schémas de certains des plus grands entraîneurs de l'histoire de la NBA : Jack Ramsay, Hubie Brown, Dick Motta, Lenny Wilkens, Phil Jackson, Jerry Sloan, Rick Adelman et bien d'autres. Sur le plan défensif, nous avons repensé notre logique de confrontation de telle sorte que lorsque Jordan joue contre Dominique Wilkins, ils s'affrontent et tentent de se surpasser dans le défi du Shootout. Pour d'autres parties, vous découvrirez des matchs croisés plus complexes. Lorsque vous jouez avec Jordan contre les Cavaliers, Winston Bennett défend sur Jordan, Jordan prend Craig Ehlo, Ehlo défend sur Scottie Pippen, et Pippen défend sur Bennett. Si vous êtes capable de marquer des points avec suffisamment d'efficacité, Ehlo se chargera de la défense contre Jordan.

Le basket des années 1980 et 1990 était beaucoup plus physique que celui d'aujourd'hui, ce qui est fidèlement reproduit dans le jeu au sol et dans la raquette. Les contacts avec les mains et les coups appuyés donnent un aspect complètement différent aux duels en un contre un par rapport au jeu plus fluide d'aujourd'hui. Nous avons également veillé à ce que toutes les règles (comme la défense illégale) soient représentées avec précision pour chaque rencontre particulière. Jouer avec Jordan contre les « Bad Boys » des Pistons est sans doute l'exemple le plus évident de l'aspect physique du basket old school. Les Pistons utiliseront leurs fameuses « Jordan Rules », un ensemble de stratégies défensives utilisées pour tenter de le contenir.

En ce qui concerne les styles distinctifs, nous avons apporté la plus grande amélioration à ce jour. Magic Johnson nous régale de ses passes dans le dos, et de nombreux joueurs emblématiques ont de tous nouveaux tirs en suspension, double pas et dunks. Nous avons également fait tout notre possible pour nous assurer que nos mouvements de dribble et de finition soient adaptés à l'époque. Cela signifie que des mouvements comme le cross-over « shammgod » et les layups « euro-step » ne tombent pas à plat dans les parties Jordan Challenge. Et bien sûr, le Jordan Challenge ne serait pas complet sans immortaliser certains des grands moments dont tout le monde se souvient : le célèbre haussement d'épaules de Jordan contre Portland, le match de la grippe des finales de 1997, le tir sur Ehlo et le célèbre panier victorieux de Jordan sur Bryon Russell pour remporter son dernier titre de champion. Ce ne sont là que quelques-uns des souvenirs qui ont été fidèlement recréés dans NBA 2K23.

Nous avons prêté attention au moindre détail, et même plus, pour créer le Jordan Challenge. Le résultat final est une reconstitution à couper le souffle d'une époque révolue que vous apprécierez à coup sûr ! Vous trouverez ci-dessous un aperçu détaillé de chaque défi et de l'histoire qui se cache derrière ces moments.

LES JORDAN CHALLENGES



1. Finale du championnat universitaire 1982 : University of North Carolina vs. Georgetown

Le championnat universitaire de 1982 a été marqué par la participation de futurs membres du Hall of Fame, par des matchs légendaires et par un aperçu du génie clutch de Michael Jordan. Mené 62-61 à moins de 20 secondes de la fin, MJ, un Tar Heel de première année, a offert le titre à son équipe grâce à un tir en suspension à 15 secondes du terme. De nombreux joueurs, et pas seulement des étudiants de première année, auraient craqué sous les lumières et la pression d'une finale nationale, mais pas le numéro 23. Revivez le premier tir emblématique de Jordan en vous replongeant dans la magie du championnat universitaire de 1982.

2. Match d'entraînement de Team USA 1984

67 596 fans ont envahi le Hoosier Dome en 1984 pour assister à un combat de titans entre joueurs de la NBA, alors que l'équipe olympique des États-Unis, menée par Michael Jordan, se mesurait à Magic Johnson et aux All-Stars de la NBA. Dans un match qui rassemblait des légendes du basket comme Larry Bird, Kevin McHale, Isiah Thomas et bien d'autres, Jordan a prouvé que même en tant que rookie, il était capable de triompher de certaines des plus grandes stars de la NBA.

3. Match 2 du premier tour des playoffs de la Conférence Est 1986

Lors de sa deuxième série de playoffs NBA, Michael Jordan, alors âgé de 22 ans, a fait preuve d'un incroyable sang-froid face aux redoutables Boston Celtics. La domination de MJ lors du deuxième match est entrée dans la légende, donnant une leçon à Larry Bird et à ses coéquipiers avec 63 points au compteur. Jordan était quasiment inarrêtable, réalisant des layups acrobatiques au milieu de défenseurs imposants et réussissant shoot après shoot. Revivez l'offensive historique de Jordan dans NBA 2K23.

4. NBA All-Star Game 1988

Bien qu'il n'ait joué que 29 minutes, Michael Jordan a terminé meilleur marqueur avec 40 points et un pourcentage de réussite aux tirs de 0,739. Incarnez Son Airnesse et affrontez les All-Stars de la Conférence Ouest, dont Magic Johnson, James Worthy, Hakeem Olajuwon, Kareem Abdul-Jabbar et bien d'autres.

5. Match 5 du premier tour des playoffs de la Conférence Est 1989

Les matchs à élimination directe sont le test ultime pour tout compétiteur qui cherche à s'imposer comme un « clutch player ». Les Chicago Bulls et les Cleveland Cavaliers étaient à égalité 2-2 au moment d'entamer le cinquième match décisif à Cleveland, qui allait donner lieu à une performance magistrale de Jordan. Le natif de Caroline du Nord a inscrit 44 points, pris neuf rebonds et délivré six passes décisives contre les Cavs, offrant ainsi à son équipe une victoire d'un point et la qualification. Utilisez les nombreuses compétences de Jordan pour anéantir les espoirs de Cleveland lors de ces playoffs.

6. Réception des Atlanta Hawks par les Chicago Bulls 1990

Lorsqu'on repense aux nombreux face-à-face mémorables de Jordan, impossible de passer sous silence ses confrontations avec Dominique Wilkins. Contre l'un des meilleurs meneurs de jeu de l'histoire des Hawks d'Atlanta, Jordan a tourné en moyenne à 31,6 points, 7,1 rebonds et 6,2 passes décisives en 45 matches. De son côté, Wilkins a enregistré une moyenne de 29,8 points et 6,8 rebonds contre Michael Jordan au cours de sa carrière. La rencontre entre les deux joueurs était un choc de titans, que vous pouvez revivre dans le Jordan Challenge.

7. Réception des Chicago Bulls par les Cleveland Cavaliers 1990

Jordan a livré quelques-uns de ses meilleurs matchs contre les Cavs, mais aucun n'a été plus impressionnant que celui où il a inscrit 69 points. Durant 50 minutes, Jordan a donné un cours magistral sur le scoring, les rebonds et les passes décisives, terminant le match avec un record en carrière de 69 points et 18 rebonds. Jordan a brillé par sa constance aux shoots, inscrivant 23 paniers, tout en réussissant 21 de ses 23 lancers francs. Revivez l'un des moments les plus mémorables de la ligue en reproduisant son match historique.

8. Match 3 des Finales de Conférence Est 1990

Au début des années 90, les Chicago Bulls et les Detroit Pistons se détestaient cordialement et leur rivalité a atteint son paroxysme lors du troisième match des finales de la Conférence Est en 1989. Alors que la série était à égalité 1-1, Jordan a mené son équipe à la victoire de la meilleure façon qui soit, en inscrivant 46 points et en ajoutant cinq interceptions pour couronner le tout. Revivez ce duel de poids lourds de la conférence Est devant la foule en délire de Chicago.

9. Match 5 des Finales NBA 1991

Jordan brandit enfin son premier trophée Larry O'Brien en battant les Lakers du Showtime, menés par Magic Johnson. Pendant six ans, le titre de champion tant convoité a échappé à Jordan, en dépit de tous ses efforts. À 27 ans, le meneur de jeu a prouvé qu'il était digne des attentes très élevées placées en lui en battant une équipe de futurs Hall of Famers. Plongez sous les feux de la rampe tandis que confettis et serpentins tombent à vos pieds.

10. Match 1 des finales NBA 1992

Une fois son premier titre en poche, Jordan n'a eu de cesse d'obtenir de nouvelles bagues. Pour sa deuxième participation consécutive aux finales NBA, Jordan donne le ton dès le début contre les Trailblazers de Portland, mettant le match hors de portée dès la fin de la première mi-temps. MJ termine meilleur marqueur avec 39 points, contribuant ainsi à la victoire écrasante des Bulls par 33 points d'écart.

11. Réception des Chicago Bulls par les New York Knicks 1995

Deux anciens rivaux universitaires s'affrontent à nouveau, cette fois-ci dans la Mecque du basket, le Madison Square Garden. Au sommet de leur art, Jordan et Patrick Ewing offrent aux fans présents ce jour-là le meilleur d'eux-mêmes, échangeant paniers et coups de coude dans un duel acharné. Les 36 points d'Ewing auraient suffi à battre n'importe quelle autre équipe un soir ordinaire, mais les 55 points de Jordan se sont avérés trop lourds à encaisser. Ce match est un nouveau rappel de la grandeur de Jordan, et vous pouvez en faire personnellement l'expérience.

12. Match 6 des Finales NBA 1996

Le quatrième titre de champion de Michael Jordan a sans doute été le plus difficile à conquérir. Face à une équipe des Supersonics de Seattle emmenée par le défenseur Gary Payton, surnommé « The Glove », chaque possession était un véritable combat. Payton a fait de son mieux pour étouffer Jordan tout au long de la série, réussissant à le limiter à un pourcentage de réussite de 0,263 lors du sixième match, mais le génie offensif a trouvé le moyen de contrecarrer le plan des Supersonics pour s'emparer du titre. Creusez-vous les méninges pour décrocher le trophée dans un affrontement intense contre des adversaires redoutables.

13. Match 5 des Finales NBA 1997

Miné par la grippe et sur le point de jeter l'éponge, Michael Jordan a lutté contre la fièvre et la fatigue pendant 44 minutes et 17 secondes contre les Utah Jazz. Le fameux « Flu Game » est légendaire et considéré comme l'un des meilleurs matchs de Jordan. Dans le cinquième match, les Bulls étaient dans une situation peu enviable, menés de 16 points. Jordan a réussi à ramener son équipe à portée de main et a finalement arraché la victoire. Lorsque l'horloge a retenti, Jordan comptait 38 points, sept rebonds, cinq passes et trois interceptions. Il a vraiment tout donné sur le terrain.

14. Chicago Bulls vs. Los Angeles Lakers 1997

Kobe Bryant est arrivé en NBA avec une attitude et un aplomb qui rappelaient fortement Michael Jordan, mais était-il son héritier au trône ? Bryant, qui avait grandi en vénérant Jordan, s'est attaqué à son idole pendant tout le match, déterminé à prouver qu'il était digne de reprendre le flambeau. Le petit prodige de la Lower Merion High School a inscrit 33 points contre MJ et les Bulls, mais les 36 points de Jordan lui ont rappelé que ce dernier régnait toujours en maître. Apprenez quelques trucs au jeune Bryant pour remporter une victoire éclatante.

15. Match 6 des Finales NBA 1998

Décrétant que leur confrontation en finales NBA 1997 ne suffisait pas, les Utah Jazz et Chicago Bulls ont remis ça en 1998. Tous les matchs de la série, à l'exception d'un seul, ont été décidés par cinq points ou moins, offrant des fins de match particulièrement palpitantes. Le sixième match en a été l'apothéose. Avec 45 points, Jordan a confirmé son statut de légende et remporté son sixième titre de champion en éliminant Bryon Russell grâce à un cross-over mortel et à un panier de la victoire à cinq secondes de la fin du match. Retrouvez la magie de ces derniers instants et célébrez l'un des plus grands exploits de Jordan.

Disponible sur TOUTES les versions de NBA 2K23, nous sommes impatients de vous offrir le Jordan Challenge ! Ce retour ultime sur la carrière de Michael Jordan a été un projet passionnant pour notre équipe de développeurs. Rendre hommage à une légende de ce calibre, qui a fait de la NBA ce qu'elle est aujourd'hui, a été un privilège pour nous tous chez Visual Concepts. Nous espérons sincèrement que vous prendrez autant de plaisir à jouer au Jordan Challenge que nous en avons eu à le concevoir. À bientôt sur le parquet !