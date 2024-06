Sly Raccoon : le jeu est le plus populaire du PlayStation Plus Premium !

La franchise Sly a eu 20 ans en 2022, les fans n'ont pas eu grand-chose à se mettre sous la dent pour fêter ça, mais Sony a rajouté tout récemment le premier volet Sly Raccoon (ou Sly Cooper and the Thievius Raccoonus) au catalogue PlayStation Plus Premium. De nombreux joueurs ont sauté sur ce jeu de plateforme et d'infiltration de l'ère PS2.

D'après TrueTrophies, qui analyse les données de plus de trois millions de comptes PSN actifs, Sly Raccoon est le jeu le plus populaire du PlayStation Plus Premium, détrônant The Legend of Dragoon rajouté l'année dernière. Il devance le RPG de 2,5 %, ce n'est pas énorme, mais cela montre bien que la franchise est très populaire, il arrive même huitième parmi les jeux les plus joués sur le PlayStation Plus Extra.

Cela va-t-il enfin motiver Sony à lancer le développement d'un nouvel opus ? Pour rappel, c'est Sucker Punch Productions qui est à l'origine des Sly, qu'il a délaissé au profit des inFAMOUS, puis de Ghost of Tsushima, un jeu d'action avec un samouraï. En 2022, le studio affirmait ne rien préparer concernant ses vieilles franchises, les rumeurs laissent entendre qu'il développerait une suite à Ghost of Tsushima. D'autres bruits de couloir indiquaient que PixelOpus aurait pu développer un Sly Cooper 5, mais le studio a fermé ses portes...

En attendant d'en savoir un peu plus sur l'avenir de Sly, vous pouvez retrouver Ghost of Tsushima en Director's Cut à partir de 37 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.