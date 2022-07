inFAMOUS et Sly Cooper : aucun jeu en développement, Sucker Punch coupe court aux rumeurs

Depuis des années, les fans attendent le retour de Sly Cooper, il faut dire que certaines rumeurs laissaient entendre qu'un nouveau titre serait en développement, possiblement du côté de chez PixelOpus, un studio appartenant à Sony, comme Sucker Punch Productions. Mais ce dernier vient balayer les espoirs des joueurs.

Le studio se prépare à célébrer son 25e anniversaire, mais il a tenu à partager un communiqué pour expliquer que son prochain projet requiert toute son attention. Mais surtout, Sucker Punch déclare :

Nous n'avons aucun projet pour revisiter inFamous ou Sly Cooper actuellement, et aucun autre studio ne travaille en ce moment sur un projet en lien avec ces franchises.

Bon, le studio explique quand même qu'il ne ferme en aucun cas les portes, ces franchises pourraient faire leur retour à l'avenir, mais pour le moment, il n'y a absolument rien en cours de développement. Si Sucker Punch prend la parole, c'est surtout pour annoncer une grosse maintenant pour les serveurs d'inFamous 2 UGC, qui vont déménager et qui ne seront donc pas disponibles pendant un certain temps. Par ailleurs, le studio travaille à proposer le DLC L'Héritage de Cole d'inFamous: Second Son sur le PlayStation Store de tous les territoires, lui qui était uniquement disponible via l'édition collector.

Pour rappel, le dernier jeu en date de Sucker Punch Productions est Ghost of Tsushima, disponible à 39,56 € sur Amazon, mais son prochain projet reste encore bien mystérieux.