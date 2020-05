Assassin's Creed II, Rayman Legends et Child of Light encore offerts sur Uplay

Depuis le début du confinement, Ubisoft invite les joueurs à rester chez eux au maximum, et pour cela, le studio a offert quelques jeux ces dernières semaines. Child of Light, Rayman Legends et Assassin's Creed II étaient gratuits pendant quelques jours, mais si vous avez raté l'offre, voici de quoi vous rattraper.

Eh oui, ces trois jeux sont une nouvelle fois offerts par Ubisoft, jusqu'au 5 mai, à 20h00. Une bonne nouvelle pour les joueurs qui n'avaient pas eu le temps de rajouter ces titres à leur bibliothèque Uplay, car oui, une fois le jeu ajouté à votre collection, il est à vous, vous pourrez donc le lancer quand bon vous semble.

Assassin's Creed II, Rayman Legends et Child of Light sont à récupérer sur Uplay ici, là et là, jusqu'au 5 mai.