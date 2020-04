Assassin's Creed II bientôt offert sur PC

Assassin's Creed II est sans doute l'opus qui aura marqué le plus les fans de la franchise à sa sortie, le titre d'Ubisoft nous plongeait en effet dans l'Italie du XVe siècle en incarnant Ezio Auditore. Eh bien, le titre sera prochainement offert aux joueurs sur ordinateurs, comme le rapporte mydealz.de.

Assassin's Creed II will be free on uPlay (PC) this Tuesday, April 14th. https://t.co/cGo5K2Z7lh pic.twitter.com/QnGzaRzDZc — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) April 11, 2020

Ubisoft n'a pas encore officiellement annoncé l'offre, mais un visuel chinois tourne sur la Toile et a été relayé par l'analyste Daniel Ahmad, qui précise qu'Assassin's Creed II sera bien gratuit pendant quelques jours, et pourra donc être joué plus tard à condition de l'ajouter à votre bibliothèque virtuelle à temps. L'offre sera lancée le 14 avril prochain, il faudra encore patienter quelques jours avant de retrouver Ezio sans frais.

Pour rappel, depuis le début de la pandémie de COVID-19 et du confinement, Ubisoft a déjà offert plusieurs jeux, à savoir Rayman Legends et Child of Light, en plus de courtes périodes permettant de jouer gratuitement à Ghost Recon Breakpoint et The Crew 2.