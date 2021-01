BON PLAN sur Little Nightmares : le jeu gratuit sur PC pendant quelques jours, mais l'offre est actuellement « victime de son succès »

Nous pourrons mettre la main le mois prochain sur Little Nightmares II, mais tout le monde n'a pas encore essayé le premier épisode de la série de Tarsier Games. Histoire de permettre au plus grand monde de se plonger dans la franchise, et donc de succomber au plus tôt aux sirènes de sa suite, Bandai Namco Games fait un beau cadeau aux joueurs.

Jusqu'au 17 janvier 2021, vous pouvez récupérer gratuitement une clé Steam de Little Nightmares sur la boutique de Bandai Namco. Il faut pour cela vous inscrire et suivre les différentes étapes imposées par l'éditeur, suite à quoi vous obtiendrez un code par mail et sur le portail, à remplir sur la plateforme de Valve. Cependant, comme l'indique un message, l'offre n'est actuellement plus disponible, car « victime de son succès », mais sera reproposée dès demain jeudi, et ce jusqu'à dimanche. Les stocks ne seront à priori pas limités, mais ne tardez tout de même pas à dégoter votre clé quand cela sera possible.

Plongez dans le conte sombre et singulier de Little Nightmares et affrontez les terreurs de votre enfance ! Aidez Six à s'échapper de l'Antre, un vaste et mystérieux vaisseau peuplé d'âmes corrompues en quête de leur prochain repas... Au cours de votre périple, vous découvrirez la plus troublante des maisons de poupée : à la fois prison dont l'on rêve de s'évader et vaste terrain de jeu que l'on prend plaisir à explorer. Il vous faudra retrouver l'enfant qui sommeille en vous pour laisser libre cours à votre imagination et trouver le moyen de sortir !

Pour mémoire, Little Nightmares est aussi offert en ce moment sur Xbox One avec les Xbox Live Games with Gold de janvier 2021. Si vous êtes intéressés par Little Nightmares II, il est disponible en précommande à partir de 29,99 € sur Amazon.fr.

