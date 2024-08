Turtle Beach dévoile les souris gaming Kone II et Kone II Air, adieu Roccat

En 2019, Turtle Beach a racheté Roccat, célèbre constructeur de périphériques pour gamers. Cela n'a pas changé les plans du fabricant allemand, qui a notamment lancé la très bonne souris sans fil Kone XP Air il y a deux ans. Mais, aujourd'hui, Turtle Beach présente deux nouvelles souris Kone, sans le nom de Roccat.

Eh oui, la marque allemande n'existe plus, les Kone II et Kone II Air arboreront le logo de Turtle Beach. Outre ce changement qui va marquer les fans de Roccat, ces nouveaux modèles embarqueront des fonctionnalités modernes :

Les nouvelles souris Kone II Air et Kone II bénéficient de plus d'une décennie d'ingénierie ergonomique pour s'adapter parfaitement aux mains de taille moyenne et grande, quel que soit le type de prise en main - griffe, paume ou bout des doigts. Les options sans fil et filaires comprennent une couche de grip supplémentaire pour un meilleur contrôle, ainsi que des patins en PTFE pur, traités thermiquement, pour une glisse incroyable et des mouvements fluides sur toutes les surfaces.

Avec la souris sans fil Kone II Air, les joueurs pourront apprécier les sensations et la liberté de mouvement incomparables que procure la nouvelle souris gaming de Turtle Beach. De plus, l'autonomie de sa batterie permet aux joueurs de l'utiliser pendant des semaines sans interruption, jusqu'à 350 heures via Bluetooth à faible latence, ou jusqu'à 130 heures via connexion sans fil 2,4 GHz haute performance.

Les joueurs ont la possibilité de maîtriser pleinement leur gameplay grâce à la technologie de duplication Easy-Shift[+] de la Kone II Air et de la Kone II, qui permet d'étendre les sept boutons et la molette de défilement de la souris à 21 fonctions personnalisables pour la Kone II Air et à 23 fonctions pour la Kone II. La molette de défilement 4D multifonction offre des options de défilement à rotation libre (pour la Kone II Air uniquement) et tactile, ainsi que des commandes d'inclinaison entièrement personnalisables pour naviguer en toute fluidité entre les jeux et autres contenus. La technologie TITAN Optical Switch de Turtle Beach offre aux joueurs vitesse et durabilité, avec un cycle de vie de 100 millions de clics, tandis qu'un système de pré-tension améliore la fiabilité et le temps de réponse pour des clics d'une grande précision. Les nouvelles souris Kone II sont également équipées du capteur optique Owl-Eye 26K de Turtle Beach, ce qui garantit aux joueurs sur PC de superbes performances de tracking, allant de 50 DPI à 26K DPI, avec 650 IPS (16,5 m/s).

Les joueurs PC peuvent parfaire la personnalisation de leur expérience grâce à cinq profils intégrés et à l'éclairage intelligent RGB AIMO multizone (deux zones pour la Kone II Air sans fil, trois zones pour la Kone II filaire), qui est programmable via l'appli Turtle Beach Swarm II pour les PC Windows. Les deux souris sont également dotées d'un câble PhantomFlex léger, ultra-flexible et sans résistance, et la Kone II Air sans fil comprend aussi un adaptateur USB-C vers USB-A.

La Kone II Air et la Kone II sont compatibles avec la technologie NVIDIA Reflex pour aider les joueurs PC à progresser et à dominer la concurrence. La compatibilité NVIDIA Reflex améliore davantage les performances des joueurs, avec des temps de réponse inférieurs à 25 ms pour des réactions ultra-rapides et une précision accrue.