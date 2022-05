Battlefield 2042 : déjà la fin pour Hazard Zone, retour de Rush et maps modifiées... la roadmap des prochains mois précisée

La Saison 1 de Battlefield 2042 arrivera enfin en juin 2022, si tout va bien, ce qui permettra à DICE d'ajouter du contenu supplémentaire plutôt que d'écoper le navire à coup de mises à jour techniques. Il a cependant encore plusieurs changements du genre à proposer dans les mois à venir, et il vient de les détailler dans une longue vidéo et un article dédié.

Le producteur senior Ryan McArthur et le directeur créatif Lars Gustavsson expliquent ainsi d'abord qu'ils ont prévu de dynamiser les cartes Kaleidoscope et Renewal, avec des espaces modifiés et davantage d'options de couverture. La première map devrait être changée en Saison 1, la seconde en Saison 2. Pour les amateurs de Rush, le mode temporaire à 32 joueurs va revenir sous une nouvelle forme en Saison 1.

Sinon, annonce majeure : le soutien de Hazard Zone va d'ores et déjà être arrêté. En dehors d'éventuels correctifs techniques essentiels, le contenu ne sera pas étoffé dans le cadre des futures mises à jour, le mode ne bénéficiera pas de contenu additionnel, car il n'a « pas trouvé sa place » et que DICE préfère recentrer ses activités sur Guerre Totale et Battlefield Portal. La voix et le visage de certains Spécialistes vont sinon être modifiés pour renforcer leur charisme, tandis que leur gameplay et la manière dont leurs compétences impactent les parties sont en cours de révision.

Les développeurs travaillent sinon sur une améliorations des animations des corps pour mieux lire les déplacements des autres joueurs, l'équilibrage des armes, l'introduction de l'arsenal « classique » des précédents jeux dans Guerre Totale, ou encore l'optimisation des performances. Ils préparent surtout aussi le contenu de la Saison 1, amenant une carte, un Spécialiste, des armes, véhicules et gadgets inédits, un premier Battle Pass, des défis et plus encore.

