Battlefield 2042 : la Saison 1 Zero Hour arrive enfin à la rescousse avec du joli contenu, ça va pulser !

Il en avait pourtant des qualités pour briller ce Battlefield 2042. Nous y avons cru dur comme fer, mais il faut se rendre à l’évidence, le titre de DICE a complètement raté son lancement. Et ce n’est pas tout. Cela fait maintenant six mois que les développeurs pédalent dans la semoule pour essayer de rectifier le tir, sans succès. Des fonctionnalités élémentaires trainent à arriver, des modes de jeu majeurs disparaissent et la communauté du jeu ne cesse de gronder tout en quittant progressivement le navire. Une hémorragie inexorable qu’Electronic Arts ne pouvait espérer endiguer qu’avec la très attendue Saison 1. Ça tombe bien, c’est pour la découvrir qu’Electronic Arts nous a convié à une petite présentation.

Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, EA et les fidèles développeurs de DICE se sont voulus rassurants sur le ravalement de façade en cours. La refonte des maps est évidemment un gros sujet. Aussi, nous avons pu avoir un aperçu du nouveau look de la carte Kaléidoscope. Plus de couverts, d’éléments destructibles, mais aussi de simples ajouts qui rendent la carte bien plus vivante et intéressante pour des affrontements de grande envergure. Sans surprise, sa nouvelle politique devrait progressivement s’appliquer au reste des maps. Tout cela, nous le savions plus ou moins, bien que ce soit la première fois que nous voyons un trailer qui nous donne une bonne idée du chantier.

La grande nouveauté, c’est néanmoins le contenu de la fameuse Saison 1 baptisée Zero Hour qui se dévoile enfin. Nous aimerions vous dire que la grande star de cette présentation était la nouvelle carte Exposure. Cette dernière a été pensée tout en verticalité avec comme zones clés des nids d’aigle perchés sur le flanc de montagnes. Le terrain semble parfait pour les tireurs d’élite ainsi que les amateurs de véhicules volants. Des couloirs plus étroits sont aussi présents au cœur du complexe militaire de la montagne, une opportunité pour le combat rapproché. Exposure s’est toutefois fait très rapidement voler la vedette par les autres nouveautés de la Saison 1. À commencer par l’intégration de deux nouveaux hélicoptères furtifs. Capables de faire voler deux joueurs, ces engins peuvent passer du mode indétectable à un mode plus offensif. Bref, ce sont des joujoux fins et maniables qui devraient aider à nettoyer les positions fortifiées de la nouvelle carte.

Noël n’est pas fini. Zero Hour comprend également deux nouvelles armes et un gadget. Commençons par ce dernier qui devrait intéresser plus d’un stratège : le lance-grenades fumigène. Tout est dans le titre, nous n’avons rien à ajouter si ce n’est que cet équipement devrait être sérieusement étudié par les joueurs qui préfèrent le jeu en équipe. Côté flingue, DICE a fait dans l’original avec le BSV-M, une arme à mi-chemin entre le fusil d’assaut et le fusil de précision. Le Ghostmaker est pour sa part une petite arbalète aux munitions explosives qui peut s’avérer bien utile avec l’infanterie, mais aussi les véhicules.

Le clou du spectacle, c’est évidemment la présentation de la nouvelle Spécialiste Ewelina Lis qui sera disponible très bientôt. Cette Polonaise est une ingénieure spécialisée dans la lutte contre les véhicules. Elle est capable de repérer en surbrillance tous les engins ennemis endommagés. Plus intéressant encore, elle peut sortir un missile téléguidé pour se débarrasser d’eux. Un futur must have ? Sans doute. En tout cas, nous imaginons que les aficionados qui jouent encore à Battlefield 2042 seront nombreux à vouloir essayer son arme de Spécialiste.

Avec ces nouveautés, les nouveaux modes de Portal semblent bien en retrait. Pourtant, il y aura de nouvelles expériences de ce côté-là. Mentionnons également la présence d’un inévitable Battle Pass Premium pour ceux qui voudront acquérir de nouvelles skins payantes au cours de la saison. Toutes ces choses moins excitantes arriveront en même temps que le gros du contenu, à savoir le 9 juin prochain. Les paris sont ouverts pour savoir si ceux qui ont déserté la licence sont prêts à retourner sur le champ de bataille pour essayer les ajouts de cette Saison 1 que nous espérons salvatrice pour Battlefield 2042.

