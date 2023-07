RUMEUR sur Need for Speed: Most Wanted, un nouveau remake en approche pour 2024

Si aucun chiffre ne le prouve, le peu d'émulation autour de Need for Speed Unbound laisse penser qu'il n'a pas été le succès public espéré. Il y a d'ailleurs eu des départs de membres clés chez Criterion Games après la sortie, mais Electronic Arts lui a redonné sa confiance pour développer la suite de la franchise.

Et il se pourrait que cela passe d'abord par un retour par le passé. Comme l'ont remarqué des membres de Reddit, Simone Bailly, actrice qui jouait Officer Turk dans le Need for Speed: Most Wanted de 2005, a déclaré sur Twitter et Instagram qu'un remake de cet épisode allait sortir en 2024. Ses propos ont depuis été supprimés de ses réseaux sociaux personnels et n'ont pas été démentis depuis, ce qui pourrait laisser penser à une fuite qu'Electronic Arts a tenté de contrôler comme il a pu...

Il y avait déjà eu un remake éponyme de Need for Speed: Most Wanted en 2012, mais Simone Bailly n'était pas impliquée dedans, il ne devrait donc pas s'agir d'une simple édition Remastered dans la lignée de Need for Speed: Hot Pursuit Remastered. Cela veut-il donc bien dire que Criterion Games prépare une troisième version de cet épisode classique de 2005 pour l'année prochaine, sous la forme d'un remake fidèle avec des acteurs de l'époque ? Il ne s'agit cependant que d'une rumeur en l'état actuel, alors il va falloir patienter jusqu'à l'officialisation de Electronic Arts pour se réjouir.

