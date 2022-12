Criterion Games : de gros départs du studio confirmés, mais Electronic Arts prépare quand même l'avenir pour Need for Speed

Le développement laborieux de Need for Speed Unbound, qui se fait attendre depuis plusieurs années, aurait-il épuisé les développeurs de chez Criterion Games ? C'est ce que nous pourrions penser après que David Rutter, responsable des jeux de course chez Electronic Arts, ait annoncé le départ de trois membres clés du studio connu pour les Burnout.

Matt Webster, vétéran de chez Electronic Arts qui a rejoint Criterion à son rachat en 2004 et en était le manager général depuis 2013 et vice-président depuis 2017, a en effet quitté la société. Et il n'est pas le seul, car le producteur exécutif Pete Lake, dans les couloirs depuis 1996, et le directeur technique Andrei Shires, en place depuis 2006, ont aussi fait leurs valises pour « explorer de nouvelles opportunités en dehors de chez EA ». C'est aussi le cas de deux autres figures travaillant plus largement pour le pôle sport automobile de EA : Alan McDairmant, dernièrement Head of Studio Development et chez l'éditeur depuis 2005, et Steve Uphill, Head of Content et salarié de l'éditeur depuis plus de 10 ans.



Les véritables raisons de cette fuite de cerveaux ne sont pas connues, mais ce n'est pas pour autant que Criterion Games ou même la licence Need for Speed sont en péril. La série de jeux de course sera en effet renforcée par les arrivées de Charity Joy en tant que productrice exécutive chez Criterion, elle qui œuvrait auparavant sur la franchise EA Sports UFC, et de Geoff Smith en tant que directeur produit principal sur la saga Need for Speed, qui attendra tout de même d'avoir fini son travail sur le prochain WRC à venir au printemps. À noter que Steve Cuss, actuel directeur de Criterion, est lui toujours fidèle à son poste.



« Cela fait maintenant un an que les équipes talentueuses de Codemasters et de Criterion se sont officiellement réunies en une seule force unifiée, conduisant l’avenir du divertissement de course », a écrit Rutter au personnel. « C’est une période incroyablement excitante pour notre groupe après le récent lancement de Need for Speed Unbound (qui est salué comme ayant ouvert une nouvelle ère pour la franchise), la sortie réussie d’EA SPORTS F1 22 plus tôt cette année, ainsi que des progrès significatifs dans le développement de WRC. » « En regardant vers l’avenir, nous savons qu’il existe une forte opportunité de faire évoluer nos jeux et nos expériences, et de les apporter à un public encore plus large de fans - avec notre stratégie à long terme centrée sur nos forces dans les sports mécaniques sous licence ainsi que dans les courses d’arcade / monde ouvert. » Il a conclu : « En nous appuyant sur les progrès réalisés jusqu’à présent cette année, avec deux lancements, et encore plus de plans en cours pour la prochaine, nous sommes confiants que nous avons les meilleures personnes, que nous travaillons sur les meilleurs jeux et que nous réaliserons de grandes choses en 2023. »

Cela veut en tout cas dire qu'Electronic Arts a pour ambition de continuer la série Need for Speed après Need for Speed Unbound, disponible à partir de 54,99 € sur Amazon.fr.

