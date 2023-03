Fuse Games : d'anciens développeurs de Criterion fondent un nouveau studio

Need for Speed Unbound n'aura pas défrayé la chronique, et le développement a apparemment été compliqué, au point que plusieurs membres du studio Criterion Games ont décidé de quitter le navire en fin d'année dernière. Et ils avaient déjà quelque chose en tête, car ils annoncent aujourd'hui la fondation d'un nouveau studio.

Fuse Games est donc fondé par le manager général Matt Webster, le responsable du contenu Steve Uphill, le responsable de production Pete Lake, le responsable des technologies Andrei Shires et le responsable des opérations Alan McDairmant, qui ont les mêmes rôles que chez Criterion Games.

Fuse Games compte déjà 17 membres et recherche un local à Guildford, en Angleterre, pour développer un AAA pour PC et consoles. Le jeune studio veut faire des jeux rapidement, mais sans crunch, et il ne dévoile pas encore si son premier titre sera dans la lignée de Need for Speed Unbound (à 60,37 € sur Amazon) ou des Burnout, qui ont fait la réputation de Criterion Games.