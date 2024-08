Lord of Metal : un ambitieux jeu de gestion de festivals annoncé par des anciens d'Epic Games, Wargaming et le bassiste de Sabaton

Avouons-le, nous ne nous attendions pas à voir le nom de Pär Sundström dans un communiqué de presse un si bon matin. Si vous écoutez de la musique Metal, vous connaissez sans doute son groupe de Power Metal Sabaton, qu'il a cofondé et dans lequel il joue de la basse. Un groupe suédois connu pour ses riffs entêtants et ses paroles tirées d'histoires de guerres et qui est régulièrement à l'affiche des plus grands festivals de Metal dans le monde. Mais Pär Sundström est également PDG de Horns Up Games, un studio de développement avec des vétérans d'Epic Games et Wargaming qui présente son premier jeu.

Lord of Metal sera un simulateur de gestion de festivals de musique Heavy Metal, avec une histoire solo qui nous demandera d'organiser les plus grands concerts dans un monde dystopique plongé dans la Grisaille. Horns Up Games promet un scénario authentique, avec de vraies histoires entendues ou vécues pendant des festivals, mais également des mécaniques de gameplay tirées de la réalité, comme la signature de sponsors et la sélection de groupes, l'organisation des infrastructures du festival et même des négociations avec les factions locales. Les joueurs pourront personnaliser leur programmation, les effets spéciaux, le son, la présence sur scène et même le bus de tournée. Avec tout cela, Lord of Metal ne sera pas qu'un simple jeu de simulation, mais également un jeu de stratégie, d'action en temps réel et de narration.

Pour développer Lord of Metal, Horns Up Games vient de lancer une campagne de financement participatif sur Kickstarter, le studio avait un objectif de 22 370 €, il en a déjà récolté 65 206 à l'heure actuelle. Les développeurs promettent qu'il n'y aura « pas d'achats intégrés, pas de mécanismes ni de trucs de jeu-as-a-service », de quoi rassurer les futurs joueurs. Il y aura tout de même des DLC et extensions.

Cependant, il faudra être patient avant de mettre les mains sur Lord of Metal, le studio rappelle que « le chemin vers le sommet est long si vous voulez faire du rock 'n' roll », le jeu est attendu en début d'année 207 sur PC, via Steam, avec des versions PlayStation, Xbox et Switch attendues plus tard. Horns Up Games prévoit de montrer une démo de Lord of Metal à la GDC (Game Developers Conference), qui se tiendra du 17 au 21 mars 2025. D'ici là, vous pouvez découvrir ci-dessus une première bande-annonce et un carnet des développeurs, ainsi que la discographique de Sabaton sur Amazon.