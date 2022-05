Criterion Games avale Codemasters Cheshire avant la sortie de Need for Speed 2022

À la fermeture d'Evolution Studios (DRIVECLUB, Motorstorm), Codemasters avait annoncé qu'il allait récupéré les locaux et une partie des effectifs de l'équipe basée à Runcorn, dans le comté du Cheshire aux États-Unis. Les activités de l'unité sont diverses depuis 2016, mais Codemasters Cheshire n'avait pas encore de grand fait d'armes à cette heure.

Son histoire prend un nouveau tournant cette semaine. Codemasters Cheshire va en effet être intégré à Criterion Games, autre studio de la grande famille Electronic Arts basé à Guildford, tout en restant à Runcorn. Les anciens d'Evolution aidaient visiblement déjà Criterion sur le développement du Need for Speed de 2022, toujours prévu pour la fin d'année, et vont continuer à œuvrer sur ce projet et les suivants, cette fois sous une bannière unique.



Nous pouvons confirmer que Criterion Games et l'équipe de développement de Codemasters Cheshire se sont officiellement réunis pour créer l'avenir de Need for Speed formant un studio Criterion avec deux centres de localisation. Cette intégration s'appuie sur le partenariat étroit que les deux studios ont développé au cours des derniers mois. Ils partagent des valeurs communes et des cultures similaires, et nous croyons fermement que l'unification de l'immense richesse d'expertise des deux équipes nous aidera à offrir les meilleures expériences de course possible à nos joueurs.

Avec tout cela, il nous tarde de voir à quoi ressemblera ce fameux Need for Speed annoncé en 2020.