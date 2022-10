Need for Speed Unbound prend tous les risques avec son nouveau trailer de gameplay

La promotion express de Need for Speed Unbound continue. Après nous en avoir dit plus sur les effets visuels et la possibilité de les désactiver, Criterion Games nous reparle du projet avec une nouvelle bande-annonce de gameplay, centrée sur les risques et ce qu'ils peuvent nous apporter.

Durant l'aventure, nous pourrons ainsi mettre en péril notre voiture pour gagner du temps en driftant, défier l'autorité lors de courses avec des policiers et carrément mettre des paris sur nos courses contre des coureurs rivaux, avec la possibilité de tout perdre en cas de défaite. Et forcément, plus nous jouerons les casse-cous, plus nous arriverons vite à participer à The Grand, la course ultime de Lakeshore.

La date de sortie de Need for Speed Unbound, c'est toujours pour ce 2 décembre 2022, et vous pouvez précommander votre exemplaire sur PC, PS5 ou Xbox Series X|S à partir de 69,99 € sur Amazon.fr.

