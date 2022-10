Need for Speed Unbound : les effets de conduite façon graffiti pourront-ils être désactivés ? La réponse avec la première vidéo de gameplay !

Maintenant que Need for Speed Unbound a été officiellement révélé, tout va aller très vite pour lui, car son lancement surviendra dans moins de 2 mois. Electronic Arts enchaîne donc déjà avec une nouvelle vidéo du jeu de Criterion Games, la première montrant véritablement du gameplay.

Elle ne dure que 30 secondes et s'attarde sur les effets de conduite, ces animations se déclenchant lors des actions spectaculaires qui donneront tout son cachet à l'expérience. Ces graffitis dynamiques devront être débloqués et personnaliseront notre expérience visuelle au même titre que les modifications de l'apparence de nos voitures et de la garde-robe de notre héros. Eh oui, si ces effets de conduite vous dérangent, vous pourrez choisir de ne jamais les utiliser pour conserver une expérience de pilotage un peu plus réaliste.

Need for Speed Unbound ressemble aux précédents titres Need for Speed... et pourtant, c’est un jeu entièrement différent. Telle une muscle car classique repensée et ressuscitée dans un esprit audacieux et moderne, mais conservant le moteur d’origine dont les ronflements ont hanté les rêves de vos parents ou de vos grands-parents,

Bien sûr, vous pouvez toujours piloter des voitures hyper-réalistes dans des sites époustouflants, mais dans Need for Speed Unbound, votre exploration personnelle dépasse le simple cadre de votre garage et vous invite à jouer avec les nombreux éléments qui transforment votre passion pour la vitesse en aventure, en mode de vie et même en une forme d’art. Voitures, vêtements, rues ou encore traces laissées dans l’asphalte : grâce à ce nouvel épisode de l'univers Need For Speed, vos avenues et vos boulevards d’expression personnelle vous ouvrent des horizons illimités.

« Nous souhaitions proposer un style artistique qui affecte l’expérience de jeu et met en valeur les actions des joueurs pour améliorer leur expérience et les récompenser », explique Darren White, directeur artistique pour Need for Speed Unbound chez Criterion Games. « Nous voulions emmener nos joueurs vers un niveau supérieur dans Need for Speed Unbound en leur proposant notamment des effets visuels de pilotage appelés « graffitis ». »

Tout comme les artistes de rue détournent leur paysage urbain, vous pourrez apposer vos graffitis un peu partout et distancer vos rivaux. Les graffitis s’animent lorsque vous utilisez les boosts obtenus grâce à diverses actions (drifts, sauts, frôlements, etc.) et prennent la forme d’effets spectaculaires et personnalisables qui recouvrent votre environnement immédiat (par exemple, des lignes illustratives qui soulignent les courbes de votre voiture). Grâce aux graffitis, vous et votre voiture devenez de véritables artistes avec la ville pour toile.

« Le monde et les voitures ultra-réalistes de Need for Speed Unbound renforcent l’impact des effets visuels », explique Darren White. « En nous inspirant du street art et d’autres supports, nous détournons les personnages et les effets visuels pour les transformer en illustrations expressionnistes de « vous-même » et de « vos actions ». Littéralement, les graffitis prennent vie. »

Le street art est depuis toujours un aspect important de la street culture et inspire Need for Speed par son irrévérence. « Il s’agit d’une forme d’expression personnelle incroyablement créative qui, à l’instar de la course de rue, incarne un esprit de rébellion et de liberté qui s’oppose aux règles et aux restrictions », ajoute Darren White.

Need for Speed Unbound présente une collection variée de styles de street art représentant plusieurs artistes du monde entier, comme Sentrock et JC Riviera. Ces artistes renommés signent pour Need for Speed Unbound des œuvres qui enrichissent l’environnement du jeu et que vous pouvez obtenir et appliquer à votre voiture sous la forme d’habillages.

En complément des graffitis, vous pouvez également exprimer votre style personnel au travers de vos voitures, avec plus de détails et de grandeur que jamais. Vous avez désormais accès à du contenu d’habillage, à des kits complets et à de nouvelles options de personnalisation passionnantes comme la suppression de pièces qui vous permet d’exposer les rouages de votre voiture pour intimider vos rivaux avant même le départ de la course.

Outre les graffitis, les habillages et les pièces, vous pouvez également vous faire plaisir avec une garde-robe améliorée ! « Les personnages de Need for Speed Unbound aiment la mode et n’hésitent pas à le montrer », ajoute Darren White. Dans Need for Speed Unbound, l’expression personnelle des personnages va bien au-delà du choix des tenues : grâce aux accessoires et aux poses personnalisables, vous pouvez briller dans les moments clés, après une victoire par exemple, et créer des personnages inoubliables. »

Il en va de même pour Need for Speed Unbound, un jeu à la personnalité affirmée qui déborde de créativité, d’aventure, de style et d’esprit de camaraderie.