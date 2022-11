Need for Speed Unbound : A$AP Rocky et les épreuves Takeover dans un trailer de gameplay stylé

Nous sommes déjà à moins d'un mois de la sortie de Need for Speed Unbound, alors Electronic Arts ne ralentit pas sa promotion. Il vient de dévoiler les épreuves Takeover, un type de course qui nous sera donné par l'avatar de A$AP Rocky, et qui a droit à sa propre bande-annonce de gameplay.

Il s'agira de missions avec du scoring, dans lequel il faudra enchaîner les combos en réalisant des actions spectaculaires, comme des drifts et de la destruction d'éléments du décor.

Lors des épreuves Takeover de NFS Unbound, les joueurs devront réaliser des drifts spectaculaires, récupérer des objets à collectionner et surclasser les pilotes les plus stylés de Lakeshore pour prendre le contrôle des quartiers de la ville. Vitesse et style sont les deux ingrédients indispensables pour atteindre le Grand, la course de rue ultime de Lakeshore.

Sinon, il y a quelques jours, EA et Criterion ont davantage évoqué les options de personnalisation de notre garde-robe.

Dans la franchise Need for Speed, le style était jusqu’à présent réservé aux voitures. Dans Need for Speed Unbound, le style sort du garage pour décupler les possibilités offertes par votre garde-robe et votre système audio. Vous pouvez désormais personnaliser votre voiture et votre personnage grâce à une infinité d’options. Choisissez vos vêtements parmi les collections des marques de mode les plus influentes au monde pour garder le contrôle total de votre look, du garage aux courses les plus folles de la ville. Ne nous voilons pas la face : pour régner sur les rues de Lakeshore City, un look qui claque est indispensable ! Pour NFS Unbound, nous avons demandé à Toni Blaze, directrice de la mode et styliste principale du jeu, de nous guider dans le vaste univers de la mode. Toni a un sacré CV : rédactrice en chef de la publication culturelle internationale Wonderland, diplômée de l’université Central Saint Martins, styliste, directrice créative, directrice du casting, membre du comité pour la diversité du British Fashion Council et pionnière dans l’âme. Toni a pris les commandes avec un seul objectif en tête : garantir l’authenticité de Lakeshore. « Mon objectif principal était de faire en sorte que l’identité visuelle soit authentique », explique Toni. « J’ai principalement développé l’identité visuelle des personnages principaux, mais aussi des différents styles au sein du jeu. Je voulais ajouter des marques et des styles adaptés à l’objectif du jeu. » Rappelons cet objectif : « exprimez-vous au maximum de vos capacités ». La garde-robe a été étudiée et examinée dans ses moindres détails, des formes aux silhouettes en passant par les motifs et les textures. Il faut des années, voire des décennies, pour créer la garde-robe d’une seule personne... et encore, il manque toujours une paire de baskets pour constituer la collection parfaite. Toni a réussi l’exploit de créer une garde-robe pour plusieurs types de personnages en seulement quelques mois. Heureusement, elle n’était pas seule. NFS Unbound vous invite à découvrir plusieurs grandes marques à l’avant-garde de la mode, certaines déjà célèbres et d’autres en passe de le devenir. Nous avons établi un partenariat avec des grands noms de la maison comme Champion et Vans, des géants de la chaussure comme PUMA et FILA, des poids lourds du streetwear comme Palace ou Born x Raised et des maisons légendaires comme Versace. « L’esprit de collaboration et le désir de faire découvrir les stylistes en devenir ont apporté un vent de fraîcheur sur le projet », ajoute Toni. « Des marques comme Guizio et Khrisjoy s’intègrent à merveille avec les différents styles du jeu. » Grâce à cette garde-robe de rêve, vous pouvez aisément reproduire votre propre style dans le monde réel ou vous réinventer pour créer un avatar à la mesure de vos rêves. En d’autres termes, vous pouvez être qui vous voulez, quand vous voulez, en toute liberté... ou peut-être même découvrir la personne que vous pourriez devenir.

La date de sortie de Need for Speed Unbound est calée au 2 décembre 2022 sur PC, PS5 et Xbox Series X|S, et vous pouvez précommander votre exemplaire à partir de 79,99 € sur Amazon.fr.

