Need for Speed Unbound : la tracklist complète calibrée par A$AP Rocky et Brodinski dévoilée, déjà écoutable sur Spotify

Avec A$AP Rocky en tant que PNJ donneur de missions, Need for Speed Unbound ne pouvait que proposer une bande-son très hip-hop. L'électro et la techno ne seront en revanche pas en reste, car comme annoncé depuis le départ, le producteur français Brodinski a aussi travaillé à l'élaboration de la tracklist qui rythmera nos parties à Lakeshore City.

Il y aura en tout plus de 70 morceaux composés par des artistes venus de plus de 25 pays différents. Nous aurons ainsi droit à du Alison Wonderland, du UMEK, du Lous and the Yakuza, du Tommy Cash et même du SCH pour divertir nos esgourdes. La liste complète des chansons peut être retrouvée ci-dessous, ou écoutée via des playlists Spotify, Deezer et Apple Music. A$AP Rocky y est forcément bien représenté avec 5 titres auxquels il est associé, dont l'inédit Shittin Me qui sert à la promotion du jeu.

L’expression personnelle commence par la découverte de soi. Vous ne pouvez pas savoir qui vous êtes vraiment ni découvrir les possibilités infinies qui s’offrent à vous sans explorer le monde qui vous entoure. La musique nous ouvre au monde, aux personnes, aux communautés et aux cultures.

Catalyseur ultime de la découverte de soi, la musique est depuis toujours un élément essentiel de l’expérience Need for Speed. Tout comme nos voitures personnalisables, nos bandes originales nous aident à coller au plus près à la réaliser et vous permettent de donner corps à vos rêves.

La bande originale de Need for Speed Unbound vous invite à explorer plus de 70 titres issus de la culture hip-hop internationale et à découvrir différentes perspectives et interprétations musicales. L’expression passe avant tout par la découverte. La bande originale mondiale offre un son à la fois emblématique de Need for Speed et totalement éclectique au niveau des genres, de l’intensité et de l’émotion. Nous avons notamment mis l’accent sur la musique d’artistes non anglophones, féminins et/ou BIPOC, afin de faire entendre leur voix aux millions de joueurs de NFS qui ne les connaissent peut-être pas encore.

Chase Straight, Senior Brand Manager de Need for Speed et directeur musical pour NFS Unbound, explique : « La première chose que l’on remarque, c’est l’emphase sur les expressions mondiales du hip-hop. Près de la moitié de notre bande originale est non-anglophone et met à l’honneur des artistes populaires dans leur propre pays, à qui nous espérons ainsi offrir une plateforme internationale. »

Le nouveau titre d’A$AP Rocky et de son agence créative AWGE, « Sh*ttin' Me », fait partie de la bande originale du jeu. Artiste, entrepreneur, acteur et icône de la mode, A$AP Rocky a présenté ce nouveau titre exceptionnel dans la nouvelle bande-annonce Need for Speed Unbound. Mieux encore, les artistes AWGE Kelvin Krash, Slowthai, Smooky MarGielaa, Thoto et ICYTWAT sont également présents sur la bande originale, aux côtés des populaires A$AP Ant et A$AP Ferg.

De plus, NFS Unbound invite les joueurs et les joueuses à s’immerger dans la nouvelle composition originale de Brodinski, célèbre producteur de hip-hop et de musique électronique et fondateur du label électro français Bromance Records. Brodinski s’est inspiré de sons nouveaux glanés un peu partout dans le monde pour créer un son qui encourage à la fois la découverte et l’expression personnelle, tout en amplifiant les différentes ambiances et expériences proposées par NFS Unbound.

Au fil des années, Brodinski a établi des liens étroits avec la communauté de rap underground d’Atlanta et a lancé la carrière de plusieurs jeunes rappers talentueux de la région. Vous pourrez rouler dans les rues de Lakeshore tout en écoutant ses collaborations avec Tohji, JMK$ et Peewee Longway sur notre bande originale.

La bande originale de NFS Unbound met également le turbo pour vous accompagner dans les moments les plus intenses d’une course. Nathaniel Daw, directeur audio de Criterion Games, a fait le maximum pour que l’expérience audio soit parfaitement adaptée à NFS Unbound : « Nous avons renforcé les liens entre la course urbaine et la musique. Ainsi, les Rassemblements sont portés par le son des basses, tandis que pendant une course, la musique passe au premier plan, mixée et synchronisée pour décupler les sensations fortes. Chaque titre d’une course a été coupé spécialement pour que le départ et l’arrivée soient des moments aussi puissants que possible. Lorsque le compte à rebours arrive à 0, la musique démarre pile au bon moment pour lancer votre course. »

L’expression personnelle est au cœur de Need for Speed Unbound et vous pouvez choisir des vinyles représentant une sélection d’artistes de la bande originale pour personnaliser vos voitures. C’est une grande première pour la franchise NFS. Enfin, vous pouvez indiquer à vos adversaires la chanson que vous écoutez tout en les dépassant.

Vous et votre voiture ne pourrez peut-être pas sortir des rues de Lakeshore City, mais grâce à la musique, vous pourrez faire plusieurs fois le tour du monde.