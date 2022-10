Need for Speed Unbound : des extraits et visuels inédits pour découvrir les voitures légendaires et la personnalisation

Nous allons visiblement voir Need for Speed Unbound toutes les semaines jusqu'à sa sortie. Après du gameplay dédié à ses effets visuels et une bande-annonce plus classique qui s'intéresse aux risques et récompenses, Electronic Arts nous offre un aperçu de la personnalisation des véhicules.

Y’all wanted more so we gave you more!



More Rims. More Decals. More Rides. More Customization. More than Machines. #needforspeed pic.twitter.com/ov7wZpueuY — Need for Speed (@NeedforSpeed) October 25, 2022

La présentation est plus décousue, car elle passe par 4 courtes vidéos publiées dans un message sur Twitter, et un billet du site officiel accompagné de quelques visuels inédits. Il y aura ainsi plus de 10 000 éléments de personnalisation à débloquer, des habillages aux stickers en passant par les jantes et les fameux effets de conduite qui pourront donner du pep à nos parties. Il sera bien évidemment aussi possible de débloquer des véhicules pour notre garage, dont des voitures légendaires aux accessoires exclusifs.

Sans élégance, la victoire n’a pas la même saveur. Votre voiture reflète votre style personnel et Need for Speed Unbound vous offre de nouvelles options de personnalisation qui vous permettent de transformer votre voiture. ACCÉLÉREZ ET FAITES-VOUS REMARQUER ÉBLOUISSEZ VOS RIVAUX Affichez votre style singulier grâce à plus de 10 000 options de personnalisation disponibles (habillages, décorations, jantes, etc.). LE LOOK CHANGE, LES SENSATIONS RESTENT LES MÊMES Découvrez de nouveaux moyens de changer de style grâce aux effets de pilotage. Faites-vous entendre à l’aide d’échantillons audio et ajoutez des graffitis à votre voiture pour que tous les regards se tournent vers vous. VOITURES LÉGENDAIRES L’expression de personnalisation la plus poussée de l’histoire de Need for Speed. Les voitures légendaires sont des modèles uniques équipés d'accessoires qui modifient leur silhouette et attirent tous les regards. JANTES FLAMBANT NEUVES Réglez votre voiture avec de nouveaux modèles et de nouvelles variantes de turbofans pour donner plus de personnalité à votre voiture. DES ADHÉSIFS QUI CLAQUENT Décorez votre voiture avec les adhésifs du nouvel éditeur d’habillage, où vous retrouverez du contenu créé par des pionniers de la mode, des incontournables de la culture automobile, de nouvelles polices de caractères, du street art pur jus et plus encore ! DÉCORATIONS ÉPOUSTOUFLANTES Faites sauter les pare-chocs pour dévoiler les rouages de votre voiture et découvrir tous les détails cachés dans NFS Unbound.

La date de sortie de Need for Speed Unbound est fixée au 2 décembre sur PS5, Xbox Series X|S et PC, et vous pouvez précommander votre exemplaire à partir de 79,99 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : Need for Speed Unbound : le premier trailer dévoilé, avec une date de sortie officielle et A$AP Rocky en guest !