Power Rangers: Battle for the Grid, Scorpina évidemment annoncée dans le Season 3 Pass, avec une date de sortie

Lors de l'annonce de la Saison 3 de Power Rangers: Battle for the Grid, seulement deux des trois combattants jouables figurant dans le troisième Season Pass avaient alors été dévoilés, avec tout de même une ombre qui en disait long sur ce personnage mystère. Depuis, Robert « RJ » James de Jungle Fury et Lauren Shiba de Super Samurai sont parus. Sans crier gare, nWay a partagé la bande-annonce de révélation du vilain qui les rejoindra d'ici la fin de l'année, alors ?

C'est sans surprise que nous pourrons jouer avec Scorpina, en provenance directe de Mighty Morphin Power Rangers, série dans laquelle elle faisait partie des forces de Rita Repulsa en sa qualité de lieutenant. Si son apparence reste globalement identique, son visage est repris de celui des comics de BOOM! Studios plutôt que de la série. Pour la petite histoire, dans MMPR, si son personnage sous forme humaine était joué par Sabrina Lu, c'était bien avec des plans réutilisés de Kyōryū Sentai Zyuranger que l'ennemie des Rangers apparaissait, alors incarnée par Ami Kawai dans le rôle de Lami.

La sortie de Scorpina est fixée au 8 décembre dans Power Rangers: Battle for the Grid sur PS4, Xbox One, Switch, PC et Stadia. D'ici là, nous devrions avoir droit à une autre vidéo pour découvrir son gameplay. Vous pouvez acheter le comics Power Rangers - Tome 01 : Ranger vert - Année un sur Amazon à 9,99 €.