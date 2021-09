Power Rangers: Battle for the Grid dévoile sa Saison 4 et ses combattants en DLC en vidéo

Plus tôt dans l'année, Power Rangers: Battle for the Grid a eu droit à un Street Fighter Pack ajoutant deux personnages issus tout droit de la licence de Capcom, Ryu en Crimson Hawk Ranger et Chun-Li en Blue Phoenix Ranger. Une Super Edition physique ayant à nouveau vu le jour à la suite de cet ajout avec l'ensemble des contenus des trois saisons et de ce pack, nous aurions pu croire que nWay s'arrêterait là et passerait à autre chose, mais ce n'est pas le cas au contraire. Ainsi, une quatrième saison a été officialisée en vidéo, avec une fois de plus trois combattants supplémentaires, dont deux méchantes !

Après Scorpina de Mighty Morphin Power Rangers, c'est donc la maléfique Rita Repulsa qui se joindra à la fête à la fin de cette Saison 4 en décembre, dont le gameplay reste ainsi à mystère pour le moment. Ce n'est pas le cas de Poisandra, vilaine haute en couleur des séries Dino Charge et Dino Super Charge attendue en novembre, qui sera accompagnée de son maître Sledge en support, même si nous n'en voyons encore que très peu à son sujet.

Avant elles, nous pourrons jouer avec Adam Park dès la fin du mois, le Black Ninja Ranger de MMPR, dont le style de jeu ultra vif ravira les joueurs. Enfin, en guise de bonus pour l'achat du Season 4 Pass, c'est une skin pour Anubis « Doggie » Cruger (ajouté à la Saison 2) qui va permettre de changer son apparence de Ranger à celle de Commandant de la SPD, le faisant alors paraître tel qu'il est naturellement.

La sortie de ce Season 4 Pass est fixée au 21 septembre dans Power Rangers: Battle for the Grid sur PS4, Xbox One, Switch, PC et Stadia, pour un prix de 14,99 €, chaque personnage étant sinon vendu 5,99 €. Tous les joueurs bénéficieront sinon d'une mise à jour gratuite ajoutant comme Ultra le Gravezord.

Quant à la Super Edition du jeu, Amazon la vend 42,99 €.