Hel is Us : découverte du jeu en stream cette semaine sur Twitch Gamergen

Hel is Us : découverte du jeu en stream cette semaine sur Twitch Gamergenpar Nicolas Balaguer
Maintenant que notre test est publié, nous allons en profiter pour découvrir le jeu côté stream. Ce sera également l'occasion de voir le jeu sous son plus beau jour, avec l'arrivée prochaine du GPU 5080 RTX sur le GeForce Now.
Cette semaine est à nouveau consacrée aux jeux Nacon, avec notamment la sortie de Hell is Us de Rogue Factor. Maintenant que vous avez lu le test, Ghost prend le relais pour découvrir avec vous l'aventure de Rémi sur notre chaîne Twitch. En attendant la disponibilité du jeu sur le GeForce Now, nous irons rouler dans Test Drive Unlimited Solar Crown, et éventuellement passer voir comment évolue Greedfall 2.
Testons en live le potentiel de Hell is Us, vous repartirez éventuellement avec une clé de jeu.
Vous pouvez aussi retrouver nos vidéos et nos lives sur l'actualité et la réalité virtuelle sur notre chaîne YouTube.
|
Nicolas Balaguer
|Grand voyageur des mondes virtuels depuis plus de trois décennies, j'ai visité des milliers d’univers et de gameplay différents. Tous ces périples m'ont permis de façonner mon existence sur cette terre et vivre de superbes histoires dans cette vie.
Commenter