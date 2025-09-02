Hel is Us : découverte du jeu en stream cette semaine sur Twitch Gamergen

Cette semaine est à nouveau consacrée aux jeux Nacon, avec notamment la sortie de Hell is Us de Rogue Factor. Maintenant que vous avez lu le test, Ghost prend le relais pour découvrir avec vous l'aventure de Rémi sur notre chaîne Twitch. En attendant la disponibilité du jeu sur le GeForce Now, nous irons rouler dans Test Drive Unlimited Solar Crown, et éventuellement passer voir comment évolue Greedfall 2.

Testons en live le potentiel de Hell is Us, vous repartirez éventuellement avec une clé de jeu.

Vous pouvez aussi retrouver nos vidéos et nos lives sur l'actualité et la réalité virtuelle sur notre chaîne YouTube.