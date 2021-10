Call of Duty: Vanguard, des photographes de guerre prennent des clichés in-game pour aider les anciens combattants

Activision et Sledgehammer Games se font mousser en affirmant que « les graphismes de Call of Duty: Vanguard sont si réels que les reporters de guerre sont entrés dans le moteur du jeu pour prendre des photos ». L'accroche est directe, mais il est vrai que les studios ont fait appel à deux photographes, Alex Potter et Sebastiano Piccolomini, pour s'immerger pleinement dans le jeu prenant place à la Seconde Guerre mondiale.

Grâce à un appareil photo/caméra, les deux journalistes se sont donc plongés dans Call of Duty: Vanguard afin de réaliser des clichés, comme s'ils étaient réellement sur place. Une séance photo pour le moins singulière qui sert évidemment à mettre en avant les graphismes du jeu, mais également à servir une noble cause. Les clichés réalisés sont en vente, en édition limitée, sur le site de Bleecker Trading, et les bénéfices iront à la fondation Call of Duty Endowment, qui n'est pas là pour remplir les poches de Bobby Kotick, mais bien pour venir en aide aux anciens combattants. Activision rappelle que son association a déjà placé plus de 90 000 anciens combattants dans des emplois et compte doubler ce chiffre d'ici 2024. Chaque photo sera tirée à 25 exemplaires seulement et elles seront vendues 515 $, soit le coût de placement d'un ancien combattant par la fondation.

La date de sortie de Call of Duty: Vanguard est pour rappel fixée au 5 novembre 2021 sur PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One, vous pouvez le précommander contre 60,99 € sur Amazon.

