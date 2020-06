Activision-Blizzard : même les actionnaires trouvent les revenus de Bobby Kotick trop élevés

Le jeu vidéo est une grosse industrie, plus importante encore que celle du cinéma, et elle brasse des milliards de dollars chaque année. Alors évidemment, le président directeur général d'un gros studio d'édition comme Bobby Kotick touche énormément d'argent, mais même les actionnaires de la firme trouvent que c'est un peu trop.

Comme le rapporte GamesIndustry.biz, deux agences de conseil en vote ont demandé aux actionnaires du groupe Activision-Blizzard de voter contre une proposition de rémunération de Bobby Kotick alignée sur les années précédentes. CtW Investment Group s'en est mêlé, le groupe lutte contre « les comportements d'entreprise irresponsable et contraire à l'éthique, et de rémunération excessive des dirigeants ». Le studio se porte bien, son PDG a donc droit à des bonus conséquents basés sur des objectifs de chiffres, souvent atteints, Bobby Kotick a ainsi reçu près de 100 millions de dollars en options sur actions, et actions combinées, depuis 2016. Les employés du studio touchent quant à eux « moins du tiers de 1 % des gains de Kotick ». Une situation jugée « particulièrement préoccupante », d'autant qu'Activision-Blizzard s'est permis de licencier plus de 800 employés l'année dernière, invoquant une refocalisation sur certains secteurs et des licences de jeux précises. Le studio est pour rappel derrière les franchises Call of Duty, Warcraft, Diablo, Tony Hawk's, Diablo, Spyro ou encore Crash Bandicoot.

De son côté, le studio s'est défendu chez GameSpot en rappelant que Bobby Kotick est PDG d'Activision depuis 1991 (il a fusionné avec Blizzard en 2008), et qu'en 20 ans, la valeur de l'entreprise est passée de 10 millions à 53 milliards de dollars grâce à ses efforts. Mais même avec cet argument, les actionnaires et employés voient les revenus du PDG d'un mauvais œil.

