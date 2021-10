Call of Duty: Vanguard, un trailer de lancement pêchu et anticipé sur du Jack White

Nous connaissons maintenant toutes les grandes lignes de Call of Duty: Vanguard, entre sa campagne, son Multijoueur et son mode Zombies, et même ses liens avec Call of Duty: Warzone, qui prendront forme plus tard en 2021 avec l'arrivée d'une map au Pacifique. Activision n'a donc vraisemblablement plus grand chose à nous dire à son sujet, et dévoile déjà une bande-annonce de lancement.

Oui, près de sa 3 semaines avant que le titre de Sledgehammer Games ne soit disponible, nous découvrons un court trailer mettant en valeur les expériences principales en tout juste 30 secondes, sur le titre Taking Me Back de Jack White des White Stripes. Vu la brièveté de la séquence, cela ressemble davantage à une publicité qu'autre chose, et nous amène tout de même à nous demander si une autre vidéo promotionnelle un peu plus marquante ne sera pas proposée d'ici le lancement.

La date de sortie de Call of Duty: Vanguard, c'est dans tous les cas toujours pour le 5 novembre 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S. Vous pouvez précommander votre exemplaire à partir de 60,99 € sur Amazon.fr.

