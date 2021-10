Call of Duty: Vanguard, nouvelle bande-annonce pour le scénario de la campagne solo

Lors de l'officialisation de Call of Duty: Vanguard, Activision et Sledgehammer Games avaient mis l'accent sur la campagne solo, qui nous ramènera pour rappel à la Seconde Guerre mondiale. Les fans ont notamment eu droit à une longue vidéo avec Polina à Stalingrad, et après un tas d'informations sur le multijoueur, voici maintenant une bande-annonce pour l'intégralité du scénario solo :

Que ce soit sur le front de l'Est, de l'Ouest, en Afrique du Nord et même dans le Pacifique, les joueurs devront affronter les nazis en incarnant les premiers membres des Forces Spéciales. Même si la guerre semble toucher à sa fin, les nazis préparent en secret la succession d'Hitler et la naissance du IVe Reich, ce qu'il faudra évidemment empêcher.

La date de sortie de Call of Duty: Vanguard est fixée au 5 novembre 2021 sur PC (Battle.net), PlayStation 5, Xbox Series X|S, PS4 et Xbox One. Vous pouvez retrouver le jeu en précommande à 60,99 € sur Amazon.