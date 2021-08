GC2021 : Call of Duty: Vanguard, 8 minutes de gameplay tendues dans un niveau de la campagne à Stalingrad

En raison de sa révélation tardive, tout va aller très vite pour Call of Duty: Vanguard. Il aura droit à une alpha pour jouer à Champion de la Colline sur PlayStation ce week-end, une révélation de son mode Multijoueur le 7 septembre, et une bêta ouverte à la mi-septembre, rien que ça.



Il prend même le temps de faire un passage à la gamescom Opening Night Live pour dévoiler sa première vidéo de gameplay sans montage, capturée sur console next-gen. La doubleuse Laura Bailey a introduit cette séquence à Stalingrad où elle sera Polina, l'une des héroïnes de la campagne. Entre infiltration, bourrinage avec les armes de l'époque et rattrapages à des parois façon Nathan Drake, le niveau condense tout l'essence de l'aventure dramatique martiale qui nous attend.

Call of Duty: Vanguard est disponible en précommande pour 74,99 € sur Amazon.fr, et sa date de sortie est fixée au 5 novembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et S.