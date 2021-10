Call of Duty: Vanguard, un premier trailer infernal pour le mode Zombies

Nous commençons à bien connaître le Multijoueur de Call of Duty: Vanguard, déjà passé par une phase de bêta. Et nous avons déjà eu plusieurs occasions d'apercevoir la campagne solo sur fond de nazis désirant ériger un quatrième Reich. Place désormais à la révélation attendue du mode Zombies.

Un trailer sur une version remixée par Chris Avantgarde de bury a friend, le tube de Billie Eilish, nous offre un premier regard sur des morts-vivants en armure, un arsenal de folie et des compétences surnaturelles, tout ce qu'il faut pour faire saliver les fans de l'expérience. Vous en voulez plus ? Eh bien, il faudra attendre demain, car le détail du contenu du mode sera dévoilé seulement ce soir à 19h00... Nous savons tout juste que nous affronterons ici l'armée des morts de Von List, sur des maps allant de Stalingrad à Shi No Numa.

La date de sortie de Call of Duty: Vanguard, c'est toujours pour le 5 novembre sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X|S, et vous pouvez précommander votre copie pour 60,99 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : Call of Duty: Vanguard et Warzone, Activision dévoile Ricochet, son nouveau système anti-triche novateur