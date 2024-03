GeForce NOW : 8 jeux rajoutés au catalogue et une bonne nouvelle pour Star Wars Outlaws

NVIDIA fait, comme à son habitude, le point sur les nouveautés de GeForce NOW, son service de cloud gaming accessible sur de nombreux appareils. En plus de rajouter des jeux à son catalogue, il annonce surtout que Star Wars Outlaws sera jouable en streaming via GeForce NOW dès sa sortie, à une date encore inconnue. Pour rappel, le jeu d'Ubisoft bénéficiera des technologies modernes du constructeur de cartes graphiques.

Concernant les nouveautés de GeForce NOW, NVIDIA met l'accent sur les jeux de rôle, notamment de Square Enix, huit titres et une démo sont rajoutés au catalogue, voici la liste complète :

Hellbreach: Vegas (Steam) ;

(Steam) ; Deus Ex: Mankind Divided (Epic Games Store) ;

(Epic Games Store) ; Outcast - A New Beginning (Steam) ;

(Steam) ; Balatro (Steam) ;

(Steam) ; PARANORMASIGHT: The Seven Mysteries of Honjo (Steam) ;

(Steam) ; Space Engineers (Xbox, PC Game Pass) ;

(Xbox, PC Game Pass) ; STAR OCEAN THE SECOND STORY R (Steam) ;

(Steam) ; STAR OCEAN THE SECOND STORY R - DEMO (Steam) ;

(Steam) ; Warhammer 40,000: Boltgun (Xbox).

