Dragon Age: The Veilguard, la date de sortie en fuite avant sa révélation officielle

Depuis l'annonce de son changement de nom début juin, Dragon Age: The Veilguard a enfin commencé à se dévoiler. Après une bande-annonce cinématique introduisant nos futurs compagnons d'aventure, ce sont pas moins de 20 minutes de gameplay prenant place au début du jeu que nous avons pu visionner. Sa période de lancement avait alors été fixée à cet automne sans plus de précision. Il n'y aura apparemment aucun retard puisque la date exacte doit être officialisée ce jeudi à 18h00 avec la diffusion d'une nouvelle bande-annonce. Enfin, ça, c'était sans compter sur une fuite d'une publicité du jeu sur la Toile, que Wario64 a partagé.

Sortez vos agendas, Dragon Age: The Veilguard sera donc disponible le jeudi 31 octobre 2024 sur PS5, Xbox Series X|S et PC (Steam, Epic Games Store). BioWare a prévu de mettre en avant des phases de combat avancées et la version pour ordinateurs la semaine prochaine puis les compagnons pour terminer le mois. En septembre, il y aura notamment toute une couverture proposée par IGN, donc les informations ne devraient pas manquer.

Dans un tweet qui a très mal vieilli, puisque Game Informer a depuis disparu de la surface du web, nous avions eu droit à un aperçu de l'arbre de compétence, fortement inspiré par Final Fantasy X et XII selon la directrice du jeu Corrine Busche. Les larges cercles y représentent les classes, ceux de taille moyenne sont des améliorations de compétences ou des aptitudes passives majeures, tandis que les petits sont soit des boosts de statistiques ou des passifs mineurs. Les diamants sont quant à eux les compétences et les petits hexagones des traits. Et en parlant de ça, notre personnage ne pourra avoir que trois attaques différentes équipées à la fois, de même pour nos deux compagnons actifs, sans compter une technique ultime, entre autres.

Par ailleurs, vous trouverez ci-dessous les détails sur le casting de doublage anglophone qui avait été dévoilé juste avant la San Diego Comic-Con 2024.

Rook, le personnage principal bénéficiera de quatre options de voix différentes en anglais , correspondant à deux personnalités nord-américaines et deux personnalités britanniques. Ces voix sont celles d' Erika Ishii (Apex Legends, Destiny 2), Jeff Berg (Battlefield 1, NCIS), Bryony Corrigan (Baldur's Gate 3, Good Omens) et Alex Jordan (Cyberpunk 2077, Le Monde incroyable de Gumball).

, correspondant à deux personnalités nord-américaines et deux personnalités britanniques. Ces voix sont celles d' (Apex Legends, Destiny 2), (Battlefield 1, NCIS), (Baldur's Gate 3, Good Omens) et (Cyberpunk 2077, Le Monde incroyable de Gumball). Ali Hillis (Mass Effect 3, Naruto) est de retour dans le rôle d' Harding , l'éclaireuse naine présente dans Dragon Age: Inquisition, avec son grand cœur, son optimisme, son arc et ses pouvoirs magiques inattendus.

(Mass Effect 3, Naruto) est de retour dans le rôle d' , l'éclaireuse naine présente dans Dragon Age: Inquisition, avec son grand cœur, son optimisme, son arc et ses pouvoirs magiques inattendus. Ike Amadi (Mass Effect 3, Halo 5: Guardians, Insomniac's Spider-Man) incarne Davrin , un Garde des ombres intrépide et charmant, connu pour ses talents de chasseur de monstres.

(Mass Effect 3, Halo 5: Guardians, Insomniac's Spider-Man) incarne , un Garde des ombres intrépide et charmant, connu pour ses talents de chasseur de monstres. Jee Young Han (Perry Mason, UnPrisoned) incarne Bellara , une Mandataire du Voile créative et romantique, avide de secrets anciens.

(Perry Mason, UnPrisoned) incarne , une Mandataire du Voile créative et romantique, avide de secrets anciens. Jessica Clark (True Blood, Pocket Listing) incarne Neve , une cynique qui lutte pour un avenir meilleur, à la fois détective privée et membre de la faction rebelle des Dragons de l'ombre de Tévinter.

(True Blood, Pocket Listing) incarne , une cynique qui lutte pour un avenir meilleur, à la fois détective privée et membre de la faction rebelle des Dragons de l'ombre de Tévinter. Jin Maley (Star Trek: Picard, Silicon Valley) incarne Taash , spécialiste de la chasse aux dragons et camarade des Seigneurs de la Fortune, qui vit pour ressentir les frissons de l'aventure et du danger.

(Star Trek: Picard, Silicon Valley) incarne , spécialiste de la chasse aux dragons et camarade des Seigneurs de la Fortune, qui vit pour ressentir les frissons de l'aventure et du danger. Nick Boraine (Call of Duty: Modern Warfare, Black Sails) incarne Emmrich , un nécromancien de Nevarra accompagné de son assistant squelettique, Manfred, à qui Matthew Mercer (Critical Role, Fallout 4) prête sa voix.

(Call of Duty: Modern Warfare, Black Sails) incarne , un nécromancien de Nevarra accompagné de son assistant squelettique, Manfred, à qui Matthew Mercer (Critical Role, Fallout 4) prête sa voix. Zach Mendez (Horizon Forbidden West, Married Alive) incarne Lucanis, un assassin pragmatique, descendant de la lignée de la Maison des Corbeaux, une organisation criminelle connue dans tout Thédas. Chaque compagnon de Dragon Age: The Veilguard a sa propre personnalité et sa propre histoire, et leurs intrigues personnelles comptent parmi les plus captivantes de la franchise. Les comédiens et comédiennes prêtant leurs voix à ce nouvel opus de la série sont incroyablement talentueux et interprètent brillamment les textes et l'écriture fantastique de l'équipe de BioWare. Les fans y retrouveront le drame, le fantastique et la romance qu'ils attendent d'un jeu Dragon Age. − Ashley Barlow, Directrice de la Performance Créative chez BioWare

Vous pouvez retrouver divers produits dérivés de la licence sur Amazon.