Steam clarifie sa position concernant les publicités dans les jeux

Valve commence son année 2025 avec quelques petits changements sur Steam. La firme de Gabe Newell a déjà rajouté un message pour indiquer si un titre en Early Access est abandonné par les développeurs, mais cette semaine, il clarifie sa position concernant la publicité dans les jeux.

Valve publie ainsi une nouvelle page de règles pour les développeurs et éditeurs de jeux vidéo publiés sur Steam :

Les développeurs ne doivent pas utiliser la publicité payante comme modèle économique dans leur jeu, par exemple en obligeant les joueurs à regarder ou à interagir avec la publicité pour pouvoir jouer, ou en bloquant le gameplay derrière la publicité. Si, sur d'autres plateformes, le modèle économique de votre jeu s'appuie sur la publicité, vous devrez retirer tous les éléments publicitaires pour le publier sur Steam. Voici quelques options que vous pouvez envisager : commercialisez votre jeu sous forme d'achat unique (« application payante »), ou rendez-le gratuit, mais avec des microtransactions ou du contenu supplémentaire publié sous la forme de DLC.

Les développeurs ne doivent pas utiliser la publicité comme un moyen d'apporter de la valeur aux joueurs, par exemple en leur offrant une récompense pour avoir regardé ou utilisé la publicité dans leur jeu.

Les développeurs ne doivent pas facturer d'autres développeurs pour l'accès aux fonctionnalités de Steam, telles que les pages promotionnelles, les bundles, les pages de promotion, les pages de franchise, etc.

Si vous avez déjà joué à un jeu mobile gratuit, obligeant à regarder une pub entre deux parties ou permettant d'obtenir des bonus en visionnant une courte vidéo, vous connaissez le principe et c'est interdit sur Steam. Valve précise quand même que les placements de produit, les promotions et les publicités payantes en dehors de Steam sont autorisés, Intergalactic: The Heretic Prophet pourra être porté sur la plateforme de Valve. Cette page ne va pas changer grand-chose car, comme le précise SteamDB (qui n'a aucun lien avec Valve), ces règles existaient déjà, mais elles étaient cachées sur la page dédiée aux prix des jeux. Valve a simplement créé une nouvelle page concernant la publicité pour clarifier sa position.

