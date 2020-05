Anthem : une équipe réduite pour développer la refonte du jeu, le chemin sera encore long

Avec Anthem, BioWare a essayé un sacré revers, mais n'a pas pour autant lâché l'affaire et a même annoncé en février qu'une refonte du jeu est prévue, sans en préciser la forme exacte ni donner de période de sortie approximative. Depuis, plus rien jusqu'à cette fin de semaine. Le studio a enfin donné des nouvelles à travers un billet sur son blog. Cette fois, c'est Christian Dailey, le directeur de BioWare Austin qui a pris la parole, car c'est bien une partie de ses effectifs qui est à l'œuvre sur ce plan de sauvetage.

L'intéressé connait bien le jeu puisqu'il était auparavant directeur du développement de la licence côté live service et a donc aidé à tenter de garder à flot et corriger les défauts du jeu après sa sortie l'an dernier. Pour commencer, c'est un groupe réduit d'une trentaine de personnes nommé « équipe d'incubation » qui expérimente et créé des prototypes pour améliorer les éléments sur lesquels ils pensent qu'Anthem a échoué. Nous sommes prévenus, le chemin est encore long et le fait de travailler en petit comité permet une meilleure flexibilité, rien à craindre de ce côté. Espérons que des leçons aient été tirées du développement chaotique du jeu de base...

Dans tous les cas, l'équipe souhaiterait être la plus ouverte et transparente possible avec la communauté, mais ne veut pas montrer d'éléments pouvant être modifiés en cours de route ou mis de côté, chose commune dans le milieu lorsqu'un jeu est conçu. Le blog servira à communiquer et il est envisagé d'effectuer des livestreams ou poster des concept arts sur les réseaux sociaux pour discuter de l'évolution de la refonte.

Pour terminer, la distanciation sociale et le télétravail sont de rigueur, et Christian Dailey espère que les joueurs se portent bien. Nous ne sommes pas beaucoup plus avancés pour le moment, mais au moins la communication reste ouverte sur le devenir d'Anthem.

