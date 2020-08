Marvel's Avengers : les gros chiffres de la bêta en une infographie et les options d'accessibilité détaillées

Comme vous devez bien le savoir à présent, c'est cette semaine que sort Marvel's Avengers, le bébé de Crystal Dynamics et Eidos Montréal en gestation depuis de nombreuses années maintenant et qui prendra la forme d'un game as a service amené à évoluer dans le temps. Après trois semaines de bêta, le site officiel nous annonce que plus de 6 millions de joueurs ont pris part à cet avant-goût de l'aventure, pour un total de plus de 27 millions d'heures de jeu. Une infographie pleine de gros chiffres a pour l'occasion été diffusée, à retrouver en page 2, tandis qu'une liste des correctifs effectués et à venir suite aux retours de la communauté est lisible en page 3. Mais c'est loin d'être tout ce qui a récemment été partagé.

En effet, Crystal Dynamics a notamment évoqué la question de l'accessibilité, un sujet qui est cher au studio, et cela se ressentira donc dans Marvel's Avengers. Une longue liste détaillée de ce à quoi nous pouvons nous attendre au lancement et par la suite a donc été dévoilée, et une grande majorité de joueurs devrait donc pouvoir profiter du jeu dans de bonnes conditions.

DISPONIBLES LE JOUR DE LA SORTIE Affichage Sous-titres et sous-titres pour malentendants Sous-titres : Marvel's Avengers est disponible dans 15 langues, dont : arabe, portugais (Brésil), chinois (traditionnel et simplifié), tchèque, anglais, français, allemand, italien, japonais, coréen, polonais, russe, espagnol (ibérique) et espagnol (Amérique latine).

Dans les options de sous-titres, vous pourrez choisir entre un texte blanc et un texte qui utilise des codes couleur différents selon le personnage (par exemple : vert pour Hulk).

Sous-titres pour malentendants : nous avons ajouté des sous-titres pour malentendants pour les effets sonores, mais également des pistes narratives pour décrire le jeu ! Lorsque les sous-titres sont activés, les sous-titres malentendants sont ajoutés aux cinématiques par défaut. Gameplay Nos options de personnalisation du gameplay incluent : Fonction de vibration : activée/désactivée

: activée/désactivée Style d'interaction à appuis multiples : par défaut/maintenir/appuyer : cette fonctionnalité permet l'ajustement des commandes des interactions nécessitant d'appuyer rapidement sur une touche telles que les QTE. Si vous choisissez MAINTENIR, vous devrez maintenir la touche à la place. Si vous choisissez APPUYER, l'interaction sera automatiquement complétée en appuyant une seule fois sur le bouton.

: Facile : pour ceux qui préfèrent profiter de l'histoire sans faire face à trop de menaces. Cela inclut :

Diminution de l'attaque ennemie et de la force défensive ;





Les attaques ennemies sont contrées plus facilement ;





Toutes les attaques ennemies peuvent être contrées.



Normale : pour ceux qui recherchent une expérience de combat équilibrée et souhaitent occasionnellement mettre leurs compétences à l'épreuve.

Difficile (puissance +5) : pour ceux qui ne reculent devant rien et comptent sur leurs compétences pour faire face à tous les dangers qui se dressent sur leur chemin.

Augmentation de l'attaque ennemie et de la force défensive.





Les attaques ennemies sont plus difficiles à contrer.





Un plus grand nombre d'attaques ennemies ne peut pas être contré.



Brutale (puissance +10) : pour ceux qui souhaitent prouver ce qu'ils valent en faisant face à des obstacles considérables.

Augmentation significative des attaques ennemies et de la force défensive.





Les attaques ennemies sont difficiles à contrer.





Un nombre important d'attaques ennemies ne peut pas être contré. Caméra Nos options de personnalisation de la caméra incluent : Sensibilité de la caméra : échelle (0-10) qui permet un ajustement des mouvements de la caméra en dehors de la visée.

: échelle (0-10) qui permet un ajustement des mouvements de la caméra en dehors de la visée. Sensibilité des secousses : échelle (0-10) : nous avons reçu beaucoup de retours au cours de la bêta et nous sommes ravis de vous annoncer que nous avons intégré un curseur de secousses à l'écran disponible dès le lancement du jeu. Si vous souhaitez que la caméra soit constamment en mouvement, comme dans un blockbuster, c'est désormais possible ! Mais si vous êtes sujet à la fatigue oculaire ou au mal des transports, vous pouvez atténuer les mouvements de la caméra selon vos préférences.

: échelle (0-10) : nous avons reçu beaucoup de retours au cours de la bêta et nous sommes ravis de vous annoncer que nous avons intégré un curseur de secousses à l'écran disponible dès le lancement du jeu. Si vous souhaitez que la caméra soit constamment en mouvement, comme dans un blockbuster, c'est désormais possible ! Mais si vous êtes sujet à la fatigue oculaire ou au mal des transports, vous pouvez atténuer les mouvements de la caméra selon vos préférences. Distance de la caméra en combat : par défaut, large ou étroit : si le chaos du champ de bataille vous empêche de vous concentrer sur ce que vous avez à faire, vous pouvez ajuster la distance de la caméra en combat !

: par défaut, large ou étroit : si le chaos du champ de bataille vous empêche de vous concentrer sur ce que vous avez à faire, vous pouvez ajuster la distance de la caméra en combat ! Sens de l'axe vertical en vol : pour inverser les commandes de vol.

: pour inverser les commandes de vol. Sensibilité de la visée sur les axes verticaux et horizontaux : échelle (0-10) : différentes échelles permettent d'ajuster la sensibilité de la visée sur les axes verticaux et horizontaux.

: échelle (0-10) : différentes échelles permettent d'ajuster la sensibilité de la visée sur les axes verticaux et horizontaux. Verrouillage de cible : manuel/désactivé : cette option permet d'ajuster le comportement de la caméra en combat. Une fois activée, cette fonction verrouillera la caméra sur la dernière cible jusqu'à ce que l'ennemi soit vaincu ou jusqu'à ce que la caméra soit manuellement dirigée vers un autre combattant. Nous avons reçu d'excellents retours sur cette fonctionnalité lors de la bêta et nous avons mis en place quelques améliorations qui seront disponibles lors de la sortie du jeu.

: cette option permet d'ajuster le comportement de la caméra en combat. Une fois activée, cette fonction verrouillera la caméra sur la dernière cible jusqu'à ce que l'ennemi soit vaincu ou jusqu'à ce que la caméra soit manuellement dirigée vers un autre combattant. Nous avons reçu d'excellents retours sur cette fonctionnalité lors de la bêta et nous avons mis en place quelques améliorations qui seront disponibles lors de la sortie du jeu. Aide à la visée : désactivée, légère, modérée, importante : cette fonctionnalité permet d'ajuster le degré d'aide à la visée. Lors de la bêta, nous avons appris que cette fonctionnalité avait besoin de quelques ajustements. Nous étudions actuellement la question.

: désactivée, légère, modérée, importante : cette fonctionnalité permet d'ajuster le degré d'aide à la visée. Lors de la bêta, nous avons appris que cette fonctionnalité avait besoin de quelques ajustements. Nous étudions actuellement la question. Reprise de la caméra de combat : désactivée, légère, modérée, importante : cette option permet d'ajuster le dynamisme avec lequel la caméra reprend sa position/son orientation par défaut après un ajustement manuel en combat. Si vous êtes sensible aux mouvements brusques, cela vous aidera sûrement ! Commandes Commandes intégralement ajustables selon vos préférences : pour la première fois chez Crystal Dynamics, les commandes dans Marvel's Avengers seront complètement ajustables que ce soit sur PC ou sur console, ce qui permettra aux joueurs d'utiliser les périphériques d'entrée et les systèmes de commande qui leur conviennent. ATH/IU Sensibilité du curseur de menu : basse, par défaut ou haute : cette fonctionnalité vous permet d'ajuster la sensibilité du curseur depuis les menus.

Chat textuel : Nous prenons actuellement en charge la conversion parole en texte ainsi que la conversion texte en parole sur Xbox et l'application PS4 Second écran sur PlayStation 4. Dans le jeu Vigilance tactique : l'activation de la Vigilance tactique permet de mettre des points d'intérêt en surbrillance et vous guide vers votre prochain objectif. La Vigilance tactique met également en surbrillance les IA ou les compagnons de coop. Sélectionnez cette option si vous avez besoin d'aide pour vous rappeler où vous devez aller !

: l'activation de la Vigilance tactique permet de mettre des points d'intérêt en surbrillance et vous guide vers votre prochain objectif. La Vigilance tactique met également en surbrillance les IA ou les compagnons de coop. Sélectionnez cette option si vous avez besoin d'aide pour vous rappeler où vous devez aller ! Équiper le meilleur équipement automatiquement : notre jeu propose une très large variété d'équipements ainsi que de nombreuses options de personnalisation. Si vous êtes adepte de l'investissement minimal pour un effet maximal, c'est super ! Si vous n'êtes pas habitué à ce style de jeu ou que vous trouvez le système d'équipement un petit peu trop vaste et que vous voulez juste tout écraser, vous pouvez sélectionner le bouton « Équiper le meilleur équipement ». Même si renoncez aux options de personnalisation qui se basent sur votre amélioration ou votre atout d'équipement préféré, le jeu n'en sera pas moins amusant, c'est promis !

Et n'allez pas croire que l'équipe ne va pas poursuivre ses efforts pour améliorer toujours plus l'expérience. Au contraire, voici déjà ce sur quoi elle travaille, comme une option au sujet de la taille des sous-titres qui fera plaisir aux joueurs, ou ce qu'elle a prévu par la suite. Au moins, tout est transparent et la communauté devrait se sentir écoutée.

Mode contraste élevé de l'IU : nous espérions que cette fonctionnalité serait prête avant la sortie du jeu, malheureusement, nous avons perdu un peu de temps de production lors de notre transition vers le télétravail. Le mode contraste élevé pour l'IU est presque achevé. Cette fonctionnalité permet une navigation plus aisée dans les menus pour les utilisateurs malvoyants ou pour ceux qui préfèrent une interface plus simple. Il nous reste quelques corrections à effectuer avant que cette fonctionnalité ne soit prête.

: nous espérions que cette fonctionnalité serait prête avant la sortie du jeu, malheureusement, nous avons perdu un peu de temps de production lors de notre transition vers le télétravail. Le mode contraste élevé pour l'IU est presque achevé. Cette fonctionnalité permet une navigation plus aisée dans les menus pour les utilisateurs malvoyants ou pour ceux qui préfèrent une interface plus simple. Il nous reste quelques corrections à effectuer avant que cette fonctionnalité ne soit prête. Options de taille pour les sous-titres : lors de la bêta, l'ajustement de la taille des sous-titres a fait l'objet de beaucoup de commentaires et nous travaillons d'ores et déjà à la mise en place de nouvelles options. Nous vous communiquerons plus d'informations dès que possible.

: lors de la bêta, l'ajustement de la taille des sous-titres a fait l'objet de beaucoup de commentaires et nous travaillons d'ores et déjà à la mise en place de nouvelles options. Nous vous communiquerons plus d'informations dès que possible. Flou de mouvement : au cours de la bêta, nous avons reçu beaucoup de demandes concernant la diminution du flou de mouvement. Nous avons donc atténué le flou de mouvement lors des combats, mais nous étudions actuellement des options supplémentaires pour cette fonctionnalité : un curseur, ou bien une option permettant de l'activer/désactiver. Plus d'informations à venir.

: au cours de la bêta, nous avons reçu beaucoup de demandes concernant la diminution du flou de mouvement. Nous avons donc atténué le flou de mouvement lors des combats, mais nous étudions actuellement des options supplémentaires pour cette fonctionnalité : un curseur, ou bien une option permettant de l'activer/désactiver. Plus d'informations à venir. Nous commençons également à étudier une amélioration des options de chat ainsi que des options de personnalisation qui pourraient aider à réduire la charge cognitive qui a été évoquée par les joueurs de la bêta. Nous n'avons pas encore commencé à travailler sur ces ajustements, nous voulions juste vous assurer que nous avions bien entendu vos commentaires.

Si vous êtes intéressés, Marvel's Avengers est vendu dès 54,99 € sur Amazon sur consoles, son lancement étant prévu le 4 septembre sur PS4, Xbox One, PC et Stadia, avec un accès anticipé dès le 1er du mois si vous optez pour l'édition Deluxe ou la Earth Mightiest, récemment déballée en vidéo.