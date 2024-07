CINEMA : The Fantastic Four: First Steps, un nouveau titre et des détails croustillants à l'aube du tournage

Le panel de Marvel Studios lors de la SDCC 2024 a surtout été marqué par sa conclusion avec l'annonce du retour de Robert Downey Jr. en tant que Doctor Doom pour Avengers: Doomsday et Secret Wars, mais trois autres longs-métrages ont également été mis à l'honneur. L'autre projet de la Phase 6 déjà connu et qui l'ouvrira sera celui de Matt Shakman sur Les Quatre Fantastiques. Pour rappel, il était le réalisateur de WandaVision. Nous avions enfin découvert son casting lors de la Saint-Valentin, puis un autre visuel conceptuel avec la Torche humaine pour le 4 avril (4-4 Day), qui dépeignait une cité à l'esthétique futuriste en arrière-plan. Pour commencer, il faudra désormais appeler ce film The Fantastic Four: First Steps et sa production, comprendre par là son tournage, va débuter ce mardi aux Pinewood Studios près de Londres.

En guise d'anecdote, Matt Shakman a déclaré que son équipe s'est rendue dans le désert pour trouver le meilleur type de roche pour La Chose, en plus d'avoir effectué des recherches pour que tout soit le plus authentique possible. En effet, The Fantastic Four: First Steps se déroulera dans une version rétrofuturiste de New York des années 60, capturant l'atmosphère de l'époque où l'humanité était pleine d'optimisme et tournée vers la conquête spatiale. Dans le cas où ce ne serait pas suffisamment évident pour vous, il s'agira d'un autre univers que celui de la Terre 616, ou Éternel Flux Temporel si vous préférez.

Sur place, une vidéo a été diffusée, composée de pré-shoots et éléments cinématiques animés afin de montrer à la foule ce qui peut être attendu du projet. Elle a fuité sur la Toile, nous avons pu la voir et il y a clairement de quoi être excité par la direction prise. Nous avons d'abord une scène dans laquelle Reed Richards (Pedro Pascal) fait cours à des élèves dans ce qui est appelé Fantastic Science et explique que des planètes Terre parallèles peuvent exister, ce qui n'intéresse pas forcément les gamins contrairement à une grosse « explosion » avec la mise en route d'un réacteur de fusée. Vient ensuite une mise en avant de costumes bleus et blancs d'astronautes portés par ce dernier et Benjamin Grimm (Ebon Moss-Bachrach). La Fantasticar est ensuite vue voler, véhicule classique du groupe de héros qui prendra ici la forme d'une Cadillac bleue. Cette dernière a d'ailleurs fait un passage sur scène ensuite.

Dans cette version, Reed et Susan Storm (Vanessa Kirby) seront visiblement déjà en couple, les deux se tenant même la main à un moment. Un plan éloigné a ensuite montré le groupe en tenue, avec la corpulence de La Chose qui ne devrait pas être trop démesurée, et en arrière-plan un bâtiment vraiment futuriste. Une drôle d'émission intitulée Let's make a match, rappelant The Dating Game (Tournez manège ! en France) jusqu'à l'écriture du logo, a ensuite mis en avant le fait que Benjamin tentera de trouver l'amour de cette manière, alors appelé Fantastic n°3. La fin de la vidéo s'est concentrée sur la préparation d'une mission spatiale avec toute la bande en tenue d'astronaute et le décollage de leur fusée, bien loin des lanceurs Saturn de notre monde. Nous devrions donc avoir droit à des scènes montrant de quelle manière ils ont obtenu leurs pouvoirs. Et après la révélation du nouveau logo, une scène rapide est venue rappeler la présence de Galactus (Ralph Ineson) au casting, une partie du visage géant de ce dernier regardant à l'intérieur d'un immeuble.

Au passage, la bande-son du film, dont un extrait a donc pu être entendu, sera composée par Michael Giacchino, déjà à l'œuvre sur Thor: Love and Thunder par exemple ou la dernière trilogie Spider-Man. Enfin, le casting principal est monté sur scène, évoquant notamment à plusieurs reprises la notion de famille pour leurs personnages.

The Fantastic Four: First Steps est toujours attendu en salles le 25 juillet 2025, l'attente ne sera donc pas bien longue avant que nous entendions à nouveau parler du projet. Les précédentes adaptations des personnages du côté de la Fox sont disponibles sur Disney+, dont l'abonnement coûte entre 5,99 € et 11,99 € par mois.