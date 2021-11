CINEMA : Morbius, un nouveau trailer sombre pour le film sur l'ennemi emblématique de Spider-Man

Pas aidé par les nombreux recalages du planning de Sony Pictures en cette période de crise sanitaire, Morbius est cependant toujours bien prévu pour une sortie en salles. Après Venom et en attendant Kraven, cet ennemi de Spider-Man sera donc campé par Jared Leto dans un film où l'Homme-Araignée ne devrait pas apparaître.



Bande-annonce VOSTFR

Nous avions déjà eu droit à une bande-annonce en janvier 2020, et c'est donc près de deux ans plus tard qu'un nouveau trailer vient faire remonter la hype. Le Dr. Michael Morbius, atteint d'une maladie du sang rare, y est vu à la recherche d'une solution pour se guérir et aider ceux qui sont atteints de ce sombre mal. Mais le remède qu'il a trouvé va générer chez lui une force obscure et des pulsions vampiriques qu'il aura bien du mal à contrôler...

Bande-annonce VF

Vignette - Who Is Morbius?

Le nouveau long-métrage de Daniel Espinosa (Life : Origine Inconnue, Sécurité rapprochée) avec Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Tyrese Gibson et même Michael Keaton en Adrian Toomes sortira en salles le 26 janvier 2022 en France. Venom: Let there be Carnage est lui déjà disponible en précommande pour une sortie en Blu-ray le 23 février prochain.

