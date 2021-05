CINEMA : Kraven le chasseur, un acteur principal connu et une date de sortie pour le film sur l'ennemi de Spider-Man

Si Spider-Man apparait dans le Marvel Cinematic Universe grâce à un partenariat, le personnage et son univers appartiennent bien au concurrent Sony Pictures. Et il ne compte pas lâcher les droits de sitôt, surtout après le succès de Venom (disponible en Blu-ray pour 14,98 € sur Amazon.fr). Sa suite Venom: Let there be Carnage est prévue pour cette année, et suivra un autre long-métrage sur Morbius avec Jared Leto.

Sony Pictures a également sur la table des projets autour de Nightwatch, Jackpot, Madame Web ou Silver & Black. Les plus avancés sont cependant la série Silk par Lauren Moon, et désormais le film sur Kraven le Chasseur. Le super-vilain à l'incroyable puissance animale est un ennemi de toujours de Spider-Man, et va donc pour la première fois être propulsé au premier plan. J.C. Chandor (A Most Violent Year, Triple Frontière) avait déjà été nommé en tant que réalisateur l'année dernière, et voilà désormais que c'est l'acteur principal qui vient d'être trouvé : Aaron Taylor-Johnson. Oui, le Quicksilver d'Avengers : L'Ère d'Ultron va bien apparaître dans un autre versant de l'univers Marvel ! Vous l'avez peut-être aussi vu dans Kick-Ass, Nocturnal Animals ou Godzilla, entre autres.



Selon les sources de Deadline, c'est son rôle dans le futur Bullet Train qui aurait convaincu Sony Pictures de le signer, pour un contrat qui pourrait s'étaler sur plusieurs films si besoin. Avi Arad et Matt Tolmach se chargent de la production, tandis que Art Marcum, Matt Holloway (Iron Man) et Richard Wenk (The Equalizer) s'occupent du scénario. La date de sortie est d'ores et déjà calée au 13 janvier 2023 aux États-Unis, si tout se passe bien d'ici là.