CINEMA : Days Gone, une adaptation en film en développement, l'acteur principal déjà connu ?

La machine cinématographique de PlayStation Productions a été lancée avec Uncharted au début de l'année, un joli succès au box-office qui va encourager la société à produire de nouveaux projets. Le grand écran accueillera ainsi prochainement des adaptations de Gran Turismo, Ghost of Tsushima et peut-être même Jak & Daxter, tandis que des séries Twisted Metal, The Last of Us, Horizon 2074 et potentiellement God of War sont en approche pour le petit.



Un autre projet vient de faire parler de lui de manière officieuse. Deadline, site spécialisé dans le cinéma qui a des sources très bien placées dans le milieu, assure avoir appris qu'une adaptation en film de Days Gone était en cours. Sheldon Turner (In the Air, X-Men : Le Commencement) écrirait le scénario, et le film serait produit avec Jennifer Klein via leur société Vendetta Productions, en collaboration avec Asad Qizilbash et Carter Swan de PlayStation Productions. L'histoire nous conterait encore une fois la survie de Deacon St. John, motard chevronné recherchant son amour de toujours dans un monde peuplé de zombies, et serait écrite comme « une lettre d'amour aux films de moto » : du Easy Rider dans l'air ?



Sam Witwer, doubleur et modèle du héros, ne serait en revanche pas rappelé pour le projet, car toujours selon Deadline, ce serait le comédien Sam Heughan de Outlander qui aurait été retenu pour le rôle principal. Il faudra cependant attendre la confirmation de PlayStation Productions pour transformer ces rumeurs en réalité. D'ici là, Days Gone est disponible à partir de 21,99 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : Sony Pictures : 3 films et 7 séries adaptés de jeux vidéo en production, mais pour quelles franchises ?