Sony Pictures : 3 films et 7 séries adaptés de jeux vidéo en production, mais pour quelles franchises ?

L'industrie cinématographique est en plein changement cette année, alors que la fermeture des cinémas en raison du COVID-19 a coïncidé avec l'explosion des services de vidéo à la demande. Tony Vinciquerra, directeur de Sony Pictures, s'est entretenu à ce sujet avec une journaliste de CNBC dans le cadre de l'émission Squawk Alley, et a notamment déclaré qu'il ne prévoyait pas de sortie de ses films en VOD en simultané avec les sorties au cinéma, comme le prévoit Warner Media.

Plus intéressant, il a aussi évoqué qu'il allait bientôt y avoir plus de projets communs avec les autres branches du géant japonais, notamment grâce à un programme baptisé One Sony.

Nous n'avons pas encore de plan spécifique. Mais nous avons un programme au sein de la société appelée One Sony. Vous verrez beaucoup plus d'intégration des sociétés Sony entre elles.

Il a ainsi parlé des prochaines adaptations de jeux vidéo en films ou séries par PlayStation Productions, l'entité créée l'année dernière dans ce but. Nous aurons bientôt un long-métrage Uncharted et une série The Last of Us sur HBO, et une série Twisted Metal est aussi en développement, mais au total, ce sont pas moins de 3 films et 7 feuilletons adaptés de franchises vidéoludiques qui sont en cours de production ! Tous les espoirs et rêves sont donc permis : allons-nous avoir droit à des films live-action God of War, Ghost of Tsushima, Days Gone ou Horizon ? Une série Resistance, inFAMOUS ou Killzone ? Des dessins animés Sly Raccoon ou Ratchet & Clank ? Avant de savoir quelles franchises sont concernées, et si tous les projets vont jusqu'à leur terme, vous pouvez retrouver des jeux PS4 sur Amazon.fr.