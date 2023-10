Sony Pictures Core : les films de la firme débarquent sur les consoles PlayStation, les membres PS+ sont concernés

En avril 2021, Sony lançait son propre service de vidéo à la demande Bravia Core, proposant les longs-métrages de Sony Pictures en 4K sur certaines de ses gammes de téléviseurs et même des smartphones. Sans doute dans l'espoir de démocratiser la plateforme, nous apprenons au détour du PlayStation Blog qu'elle va être renommée Sony Pictures Core en début d'année 2024 sur ces appareils et surtout qu'une application du même nom sort aujourd'hui sur PS5 et PS4. Elle permettra d'acheter ou louer des films, dont certains en avant-première comme Gran Turismo en France, qui est pourtant très récent. Là où cela nous intéresse davantage, c'est que les membres PlayStation Plus abonnés à la formule Premium auront accès à un catalogue comportant certains blockbusters du catalogue Sony Pictures Core. De quoi faire passer la pilule de la hausse du tarif annuel ?

Voici tout ce qu'il faut savoir à son sujet :

Une fois l’inscription* au service Sony Pictures Core effectuée sur PS4 ou PS5, vous pourrez acheter ou louer jusqu’à 2 000 films** directement depuis votre console. Dès le lancement, vous y retrouverez des blockbusters à succès** tels que Spider-Man: Across the Spider-Verse, Spider-Man: No Way Home, Uncharted, Equalizer, Le Challenge, Bullet Train et SOS Fantômes : L’Héritage, entre autres. Avec Sony Pictures Core sur PS5 et PS4, vous pourrez acheter une sélection de films Sony Pictures directement sur votre console au cours d’une période d’accès anticipé exclusive. Dans certaines régions, comme la France, le Royaume-Uni, l’Allemagne et le Japon, le premier film disponible en accès anticipé sera Gran Turismo. Ce titre est inspiré de l’incroyable histoire vraie d’un groupe d’outsiders : un gamer issu de la classe moyenne, un ancien pilote de course raté et un cadre idéaliste exerçant dans le milieu des sports automobiles. Ensemble, ils risquent tout pour se faire une place dans l’un des milieux sportifs les plus élitistes du monde.

Le film Gran Turismo, est actuellement disponible sur Sony Pictures Core aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande, et sera bientôt disponible dans d’autres régions. En achetant ce film sur Sony Pictures Core, vous recevrez des crédits*** à utiliser dans le jeu GT7, notamment pour acheter certaines voitures apparaissant à l’écran. Le film est disponible en IMAX Enhanced, pour une expérience de visionnage optimale avec une qualité exceptionnelle sur PS5 et PS4 directement dans votre salon****. Les abonnés PlayStation Plus Premium/Deluxe pourront également accéder à un catalogue sur mesure pouvant contenir jusqu’à 100 films***** de la bibliothèque Sony Pictures, via l’application Sony Pictures Core. Ce catalogue, qui sera dépourvu de publicités et mis à jour périodiquement, comporte des films tels que Looper, Kingsglaive: Final Fantasy XV, Elysium et Resident Evil: Damnation.** Les abonnés PlayStation Plus bénéficieront également d’avantages supplémentaires, alors gardez l’œil sur nos actualités ! Sony Pictures Core est disponible dès aujourd’hui pour les joueurs PlayStation dans 23 régions à travers le monde. Vous trouverez l’application Sony Pictures Core dans la section des contenus multimédia sur PS5 et dans le PS Store sur PS4. Nous espérons que l’application Sony Pictures Core vous plaira, ainsi que tous les films qui y seront disponibles. Avec Sony Pictures Entertainment, nous avons pour objectif commun de vous offrir une collection sur mesure de films qui enrichira votre expérience PlayStation. Nous n’en sommes qu’au début. Nous prévoyons ainsi de faire évoluer nos offres et les avantages offerts sur Sony Pictures Core, notamment en proposant une sélection d’animés à succès de Crunchyroll. Nous avons hâte de pouvoir vous en dire plus, alors gardez l’œil sur nos actualités ! * Les joueurs doivent être âgés d’au moins 18 ans pour créer un compte Sony Pictures Core.

** Les titres disponibles sont modifiables sans préavis. La disponibilité varie selon les régions.

*** L’utilisation du code nécessite le jeu Gran Turismo 7 pour PlayStation 5 ou PlayStation 4 (non inclus), un compte PlayStation Network, ainsi qu’une connexion Internet.

**** Pour profiter de l’IMAX Enhanced, un débit minimum de 9 Mo/s est requis pour les consoles PS5 et de 2 Mo/s pour les consoles PS4.

***** Le contenu du catalogue varie dans le temps, selon la région/le pays et en fonction de la formule d’abonnement. Nécessite des téléchargements séparés et l’utilisation de l’application Sony Pictures Core. L’abonnement à PlayStation Plus est sujet à des frais d’abonnement récurrents et prélevés automatiquement jusqu’à la résiliation. Soumis à conditions.

Si vous n'avez pas encore de PS5, le pack avec EA Sports FC 24 est vendu 499,99 € sur Amazon, à la Fnac ou encore chez Cdiscount.