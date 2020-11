The Last of Us : champagne, HBO commande officiellement une saison complète de la série

Sur le petit écran comme le grand, même après avoir été annoncé, un projet n'est jamais 100 % sûr de voir le jour. Ainsi, quand bien même la série The Last of Us avait été officialisée par HBO, l'équipe créative devait d'abord faire ses preuves pour convaincre la chaîne de commander plusieurs épisodes. Cela passait probablement par la réalisation du pilote par Johan Renck.

Bonne nouvelle, la chaîne privée étasunienne vient officiellement de commander une saison entière de The Last of Us ! L'équipe technique est reconfirmée au passage, avec Craig Mazin (Chernobyl) et Neil Druckmann (Naughty Dog) au scénario, eux deux ainsi que Carolyn Strauss (Game of Thrones, Chernobyl), Evan Wells (Naughty Dog), Asad Qizilbash et Carter Swan (PlayStation) en tant que producteurs exécutifs, et Sony Pictures Television, Naughty Dog et PlayStation à la production.

Pour mémoire, le compositeur des jeux Gustavo Santaolalla a aussi déjà été confirmé sur la série. Si avec ça, nous n'avons pas un produit fidèle au matériau de base... À noter qu'aucun casting ni aucune période de sortie n'ont été évoqués pour le moment. En attendant d'en savoir plus, The Last of Us Part II est disponible à partir de 52,90 € sur Amazon.fr.