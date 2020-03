CINEMA : The Last of Us, le compositeur des jeux vidéo Gustavo Santaolalla aussi sur la série

Tout le monde a été pris de court la semaine dernière quand HBO a annoncé le développement d'une série live-action The Last of Us. Le projet est d'autant plus intéressant que Neil Druckmann, le directeur de la saga, et Craig Mazin, créateur du récent feuilleton Chernobyl, sont tous deux à la tête du processus créatif.

L'équipe de choc ne va pas s'arrêter là, car un nouveau visage vient officiellement de rejoindre le groupe. Il s'agit du compositeur argentin Gustavo Santaolalla, dont vous ne connaissez pas forcément le nom, mais forcément les œuvres : il est tout simplement le musicien derrière les mélopées de The Last of Us et The Last of Us Part II. Maintes fois primé pour son travail sur le premier épisode, il est aussi derrière les musiques de 21 Grammes et Babel de Alejandro González Iñárritu, ou celles de Le Secret de Brokeback Mountain.

Well this is exciting! Beyond lending his incredible musical talent to The Last of Us Part II, Gustavo Santaolalla is joining us to bring over The Last of Us to HBO! — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) March 11, 2020

Attendez-vous donc à des variations des thèmes les plus connus et à de nouvelles compositions aussi exotiques qu'inquiétantes. Mais pour apprécier ses créations, il faudra se montrer patient, car la série The Last of Us, malgré toutes ses promesses, n'en est qu'à ses balbutiements.

Lire aussi : CINEMA : The Last of Us, les homosexuels le seront toujours dans la série de HBO, le scénariste donne sa parole