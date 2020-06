CINEMA : The Last of Us, un premier réalisateur pour la série de HBO

Vous le savez déjà, HBO va produire une série The Last of Us, elle sera notamment scénarisée par Neil Druckmann, directeur des jeux vidéo, et Craig Mazin, créateur de la mini-série Chernobyl. Cette dernière est également produite par HBO, et tous les épisodes avaient été réalisés par Johan Renck, qui va retourner derrière la caméra.

Johan Renck s'est en effet entretenu avec Discussing Film et a dévoilé qu'il réalisera au moins un épisode de la série The Last of Us, à savoir le pilote. Pour rappel, dans la plupart des séries, les réalisateurs s'enchaînent et c'est celui qui a mis en scène le pilote qui est mis en avant, à l'instar de Frank Darabont pour The Walking Dead d'AMC. Johan Renck ne sera-t-il qu'un argument marketing ou suivra-t-il toute la série avec attention, il est encore trop tôt pour le dire.

Outre Chernobyl, Johan Renck a à son actif un épisode de The Walking Dead justement, mais également quelques épisodes de Breaking Bad, Vikings et l'intégralité de la mini-série Panthers.

Lire aussi : CINEMA : The Last of Us, Nolan North s'intéresse davantage à la série HBO qu'au film Uncharted