Jackpot : un film sur la super-maman de l'univers de Spider-Man en préparation chez Sony Pictures

Sony Pictures a encore les droits de Spider-Man au cinéma, même si une partie est louée à Marvel pour des collaborations avec le MCU. Et il compte bien les exploiter jusqu'au bout : en plus de Venom, Spider-Man: Into the Spider-Verse et prochainement Morbius, il vient de lancer un nouveau projet autour d'un personnage secondaire de l'univers de Peter Parker.

Selon Deadline, Sony Pictures aurait commencé l'écriture du scénario d'un film autour de Jackpot. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce personnage introduit en 2007, il apparaît d'abord sous les traits de Sara Ehret, une scientifique exposée au virus Lot 777 lors de sa grossesse, et qui va développer une force surhumaine après son accouchement. Elle va d'abord partir chasser du méchant aux côtés de Spider-Man et de l'Initiative sous son costume de Jackpot. Puis elle va le passer à Alana Jobson, qui elle doit prendre une hormone spéciale pour obtenir des super-pouvoirs. Cette histoire notamment contée dans les trois numéros de The Amazing Spider-Man Presents: Jackpot en 2009 et 2010 met en scène des vilains comme Boomerang, Menace et Rose.

Le long-métrage serait actuellement écrit par Marc Guggenheim (DC: Legends of Tomorrow, Arrow), qui était déjà auteur sur les comics originaux. Étant donné qu'il s'agit de l'étape lançant le projet, aucun autre membre de l'équipe de production n'est encore connu, et encore moins du casting. Malgré tout, qui aimeriez-vous voir dans la peau de cette super-héroïne mère de famille ?